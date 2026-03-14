La Formula 1 torna protagonista a Shanghai con una giornata ricca di emozioni tra Sprint Race e qualifiche del Gran Premio di Cina. Nello studio di OA Sport, Luca Preti ospita Giorgio Piola e Biagio Maglienti, per analizzare in diretta tutto quello che è successo sul circuito di Shanghai. 🔎 Nel corso della diretta: analisi della gara Sprint del GP di Cina commento alle qualifiche appena concluse la griglia di partenza della gara di domenica Una puntata imperdibile per tutti gli appassionati di Formula 1, con l’esperienza tecnica di Giorgio Piola e l’analisi giornalistica di Biagio Maglienti.

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