Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv

Laura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo le due vittorie in Val di Fassa (le prime nel massimo circuito internazionale itinerante), la trentina svetta in testa alla classifica di specialità ed è ora attesa dal confronto finale con la tedesca Emma Aicher per mettere le mani sulla Sfera di Cristallo. In vista della gara prevista a Lillehammer sabato 21 marzo, l’azzurra disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera.

L’appuntamento è per giovedì 19 marzo (ore 12.30), Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 14 e dunque partirà alle ore 12.52 e 45 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete partano a intervalli di 1’45”.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e l’orario di partenza di Laura Pirovano per la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv e/o streaming; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA PARTE LAURA PIROVANO NELLA PROVA DI LILLEHAMMER

Laura Pirovano partirà alle ore 12.52 e 45 secondi di giovedì 19 marzo, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete partano a intervalli di 1’45”.

PETTORALE LAURA PIROVANO NELLA PRIMA PROVA DI LILLEHAMMER

Laura Pirovano indosserà il pettorale numero 14.

CALENDARIO PRIMA PROVA DISCESA FEMMINILE LILLEHAMMER

Giovedì 19 marzo

Ore 12.30 Prima prova cronometrata discesa libera femminile a Lillehammer (Norvegia)

PROGRAMMA PROVA DISCESA LILLEHAMMER: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta testuale: OA Sport.

STARTLIST PROVA DISCESA LILLEHAMMER

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

5 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

6 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

7 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

8 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

9 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

10 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

13 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

14 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

15 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

16 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

17 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

19 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

20 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

21 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

22 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon

23 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle