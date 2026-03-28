Le qualifiche del Gran Premio del Giappone sul leggendario circuito di Suzuka Circuit hanno appena emesso i loro verdetti… e lo spettacolo è solo all’inizio. Insieme a Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizziamo ogni dettaglio: prestazioni, strategie, letture tecniche che fanno la differenza. Le nuove monoposto si trovano davanti a una delle sfide più complesse della stagione: la gestione dell’energia su un tracciato che non perdona, tra curve iconiche e ritmo incessante. Chi ha davvero il passo gara? Dove si può fare la differenza domani? Quali strategie potrebbero ribaltare i valori visti oggi? Tutto questo e molto altro nella nostra analisi completa post-qualifiche! Guarda ora e preparati alla gara!