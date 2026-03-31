Martina Grimaldi è una delle più grandi nuotatrici italiane nelle acque libere: bronzo olimpico a Londra 2012, due titoli mondiali e una carriera ai vertici del nuoto di fondo internazionale. Oggi, dopo l’agonismo, continua a essere un punto di riferimento per il movimento ed è stata inserita nella Hall of Fame del nuoto di fondo. In questa intervista racconta la sua carriera, le gare più dure, la vita dopo lo sport e l’evoluzione del fondo italiano. #Nuoto #NuotoDiFondo #MartinaGrimaldi #Olimpiadi #Swimming #FOCUS conduce Alice Liverani