Marc Marquez: “Non mi sento comodo, faccio fatica. Bezzecchi per ora è il favorito”

Una domenica non eccezionale per Marc Marquez. Il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della quinta posizione in occasione del GP delle Americhe, terzo appuntamento valido per il Mondiale 2026 di MotoGP appena andato in archivio ad Austin, precisamente sul tracciato del COTA.

Gara comunque difficile per lo spagnolo, costretto a scontare un long lap penalty che l’ha tenuto fuori dalle posizioni che contano. Tuttavia è opportuno rimarcare quanto il passo del ducatista non sia stato particolarmente incisivo. Difficilmente dunque il centauro sarebbe riuscito ad insidiare Marco Bezzecchi, trionfatore di giornata davanti al compagno di squadra Jorge Martin e Pedro Acosta.

Una volta arrivato in zona mista, Marquez ha analizzato la sua giornata: “Abbiamo pagato l’errore di ieri, ma facevo comunque fatica, non mi sento comodo. Devo lavorare su questo aspetto, mi sono trovato bene solo quando la gomma ha calato. Mi sono comunque divertito, ho lottato con tutti“.

Marquez ha poi chiosato: “Dobbiamo dire la verità: siamo alla terza gara, manca tantissimo alla fine della stagione. Bezzecchi è in forma, è il favorito numero uno, è stato sempre davanti. Noi dobbiamo lavorare per avvicinarci a lui. Stiamo lavorando molto con la Ducati. Dobbiamo essere uniti, vedere ogni piccolo dettaglio. Non ci manca tantissimo, possiamo fare un altro step. Ma quello che ti mette in difficoltà è il rivale. Io posso fare di più. A Jerez possiamo fare uno step“.