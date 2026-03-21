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In un’atmosfera ben più vibrante di un qualunque secondo turno del Miami Open, il match tanto atteso non delude. Il numero uno del mondo è bravo a fare gara di testa. Prevale nella battaglia col dritto. Fonseca dimostra di poter diventare un terzo incomodo?
Paolini e un grande Berrettini gli unici ad avanzare in una giornata difficile per i colori azzurri!

👉 Analisi e vostri commenti e domande sul Miami Open.

📺 Vi aspettiamo in diretta alle 9:00 su TennisMania, canale YouTube OA Sport!

#MiamiOpen #Tennis #Sinner #Berrettini #Paolini #ATP #WTA #TennisMania #OASport

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