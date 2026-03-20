Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Pubblicato

5 minuti fa

il

Il talento brasiliano João Fonseca supera il primo turno al Miami Open e lancia la sfida al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.

Dopo la battaglia persa contro Jannik Sinner a Indian Wells, per il 19enne carioca arriva un altro super match (non prima di mezzanotte).

👉 Avanza Matteo Berrettini, mentre si registra il forfait di Lorenzo Musetti.
👏 Ottimo debutto nei 1000 per il giovane Kouamé.
❌ Nuova sconfitta per Iga Świątek.

📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco VI aspettano in diretta alle 9:30 su TennisMania (canale YouTube OA Sport) per commentare insieme tutte le ultime notizie, con analisi e retroscena dal mondo del tennis!

💬 Scrivete le vostre domande in chat!

#MiamiOpen #Alcaraz #Fonseca #Tennis #ATP
#TennisMania #Berrettini #Musetti #Sinner

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità