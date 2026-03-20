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Il talento brasiliano João Fonseca supera il primo turno al Miami Open e lancia la sfida al numero 1 del mondo Carlos Alcaraz.
Dopo la battaglia persa contro Jannik Sinner a Indian Wells, per il 19enne carioca arriva un altro super match (non prima di mezzanotte).
👉 Avanza Matteo Berrettini, mentre si registra il forfait di Lorenzo Musetti.
👏 Ottimo debutto nei 1000 per il giovane Kouamé.
❌ Nuova sconfitta per Iga Świątek.
📺 Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco VI aspettano in diretta alle 9:30 su TennisMania (canale YouTube OA Sport) per commentare insieme tutte le ultime notizie, con analisi e retroscena dal mondo del tennis!
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