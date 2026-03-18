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Protagonista della nuova puntata di Ginnasticomania è Lorenzo Casali, pilastro della nazionale italiana di ginnastica artistica e campione italiano assoluto all around 2024 🇮🇹🏆

Con il suo contributo fondamentale, la squadra azzurra ha conquistato risultati straordinari:
🥇 Oro agli Europei 2023
🥉 Bronzo agli Europei 2024

🎙️ In occasione della Prima Tappa di Serie A di ginnastica artistica, Chiara Sani ha intervistato Casali per parlare del momento attuale e del suo percorso.

💥 I temi dell’intervista:

Il recupero dopo l’infortunio

La condizione fisica e il ritorno alle gare

Gli obiettivi per la stagione 2026

Il bilancio della carriera e lo sguardo al futuro

😄 Tra riflessioni tecniche e momenti più leggeri, Lorenzo si racconta con il suo stile unico: simpatico, autoironico e sempre coinvolgente.

👉 Un’intervista imperdibile per tutti gli appassionati di ginnastica artistica e sport azzurro!

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