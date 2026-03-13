Laura Pirovano si gioca la Coppa del Mondo di discesa: non ci sarà l’ultima qualificata, gara cancellata

Laura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l’attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei confronti della tedesca Emma Aicher, quando all’appello mancano soltanto le Finali di Lillehammer: l’appuntamento con questa specialità è per il 21 marzo, l’azzurra riuscirà ad alzare al cielo la Sfera di Cristallo? Con un primo o un secondo posto il trofeo sarebbe certo, dalla terza piazza in giù bisognerà osservare il risultato della teutonica.

Sulle nevi norvegesi si cimenteranno le migliori 25 classificate della graduatoria di specialità, le atlete con almeno 500 punti nella classifica generale (e fuori dalla top-25 di superG) e la Campionessa Olimpica di Milano Cortina 2026 (la statunitense Breezy Johnson è già ammessa attraverso la graduatoria, dunque non ha bisogno di usufruire di questo slot). Anche la Campionessa del Mondo juniores. ha diritto di partecipazione, ma quest’anno non è stato assegnato il titolo iridato di categoria.

Sulle nevi di Narvik, infatti, il maltempo ha impedito il regolare svolgimento delle prove cronometrate, non c’è stato modo di recuperarle e di conseguenza non si è potuta disputare la gare veloce. Mancherà nei fatti l’ultima qualificata alle finali di Coppa del Mondo nella discesa libera, circostanza manifestatasi anche sul fronte maschile. Di seguito il quadro completo delle qualificate in discesa libera per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino.

QUALIFICATE FINALE COPPA DEL MONDO DISCESA

PRIME 25 NELLA CLASSIFICA DI DISCESA

1. Laura Pirovano (Italia) 436 punti

2. Emma Aicher (Germania) 408

3. Lindsey Vonn (USA) 400 (infortunata, non sarà alle Finali)

4. Kira Weidle-Winkelmann (Germania) 351

5. Cornelia Huetter (Austria) 344

6. Breezy Johnson (USA) 333

7. Sofia Goggia (Italia) 278

8. Kajsa Vickhoff Lie (Norvegia) 242

9. Nicol Delago (Italia) 236

10. Nina Ortlieb (Austria) 236

11. Corinne Suter (Svizzera) 217

12. Ilka Stuhec (Slovenia) 207

13. Jacqueline Wiles (USA) 192

14. Ariane Raedler (Austria) 181

15. Ester Ledecka (Cechia) 180

16. Romane Miradoli (Francia) 173

17. Mirjam Puchner (Austria) 173

18. Magdalena Egger (Austria) 123 (infortunata, non sarà alle Finali)

19. Marte Monsen (Norvegia) 120

20. Elena Curtoni (Italia) 94

21. Allison Mollin (USA) 92

22. Malorie Blanc (Svizzera) 85

23. Nadia Delago (Italia) 82

24. Janine Schmitt (Svizzera) 72

25. Jasmine Flury (Svizzera) 71

ALMENO 500 PUNTI IN CLASSIFICA GENERALE E NON IN TOP-25 DI DISCESA

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1.133

3. Camille Rast (Svizzera) 963

5. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 669

6. Paula Moltzan (USA) 614

7. Sara Hector (Svezia) 597

10. Julia Scheib (Austria) 572

Altre atlete possono ambire a raggiungere i 500 punti con le due gare tecniche di Are (su tutte l’albanese Lara Colturi, la svizzera Wendy Holdener e la tedesca Lena Duerr).

CAMPIONESSA DEL MONDO JUNIORES

Questo posto rimarrà vuoto: la gara di Narvik non si è disputata a causa del maltempo.