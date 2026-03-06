Jannik Sinner in campo a Indian Wells anche in doppio! Compagno, avversari e possibile tabellone

Il torneo di doppio di Indian Wells promette spettacolo fin dal primo turno, con diverse coppie composte da big del singolare pronte a sfidare gli specialisti della disciplina. Tra i protagonisti più attesi c’è anche Jannik Sinner, che ha deciso di mettersi alla prova anche nel tabellone di doppio.

Il tennista italiano farà squadra con l’americano Reilly Opelka. Non si tratta di una prima volta. I due si conoscono bene e in passato hanno già dimostrato di poter essere competitivi insieme. Il ricordo è al 2021, quando il pusterese e l’altissimo statunitense conquistarono il titolo ad Atlanta, lasciando intravedere un’intesa sorprendentemente efficace.

Il sorteggio però non è stato benevolo. All’esordio troveranno infatti i numeri uno del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos, coppia tra le più solide del circuito. I due specialisti arrivano in California con risultati importanti alle spalle: semifinali agli Australian Open e finale a Dallas nel 2026, oltre alla partecipazione alle ultime ATP Finals. Opelka si è presentato a Indian Wells con buone sensazioni dopo aver superato il primo turno del singolare contro Ethan Quinn, mentre Sinner è atteso dal debutto nel main draw contro Dalibor Svrcina.

In caso di vittoria, vi sarebbe l’incrocio con chi la spunterà tra Alexander Bublik / Fabian Marozsan e Sadio Doumbia / Fabien Reboul. Un altro match che cattura l’attenzione degli appassionati è quello che vedrà insieme Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas. La loro avventura inizierà contro una coppia di altissimo livello: i detentori del titolo Marcelo Arevalo e Mate Pavic, accreditati della terza testa di serie.

Arevalo e Pavic conquistarono il trofeo nel 2025 senza perdere nemmeno un set, dimostrando grande solidità contro diverse coppie composte da singolaristi. Tsitsipas arriva al doppio dopo l’eliminazione nel singolare per mano di Denis Shapovalov, mentre Djokovic inizierà il suo percorso nel torneo contro Kamil Majchrzak.

Il tabellone propone anche altre combinazioni curiose e potenzialmente molto competitive. Tra queste spicca la coppia formata da Daniil Medvedev e il giovane Learner Tien, che al primo turno se la vedranno con il duo composto dai cugini Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot.

Tra gli altri incontri di primo turno da tenere d’occhio:

Felix Auger-Aliassime / Sebastian Korda vs Marcelo Melo / Alexander Zverev

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin

Emilio Nava / Ben Shelton vs Alejandro Davidovich Fokina / Arthur Fils

Da segnalere le presenze di Luciano Darderi in coppia con l’argentino Francisco Cerundolo e i due sfideranno i n.4 del seeding Christian Harrison / Neal Skupski, di Flavio Cobolli col francese Corentin Moutet, opposti al duo Diallo/King, e di Andrea Vavassori che non sarà con Simone Bolelli, bensì con l’austriaco Alexander Erler. Di seguito il tabellone di doppio e il possibile cammino di Sinner/Opelka:

TABELLONE DOPPIO ATP INDIAN WELLS 2026

(1) Marcel Granollers 🇪🇸 / Horacio Zeballos 🇦🇷 vs (WC) Reilly Opelka 🇺🇸 / Jannik Sinner 🇮🇹

Alexander Bublik 🇰🇿 / Fabian Marozsan 🇭🇺 vs Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷

Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 / Arthur Fils 🇫🇷 vs (WC) Emilio Nava 🇺🇸 / Ben Shelton 🇺🇸

Brandon Nakashima 🇺🇸 / Frances Tiafoe 🇺🇸 vs (5) Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

(4) Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧 vs Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹

Gabriel Diallo 🇨🇦 / Evan King 🇺🇸 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 / Corentin Moutet 🇫🇷

Alex de Minaur 🇦🇺 / John Peers 🇦🇺 vs Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷

Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 vs (7) Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹

(6) Hugo Nys 🇲🇨 / Edouard Roger-Vasselin 🇫🇷 vs Karen Khachanov 🇷🇺 / Andrey Rublev 🇷🇺

(Alt) Marcelo Melo 🇧🇷 / Alexander Zverev 🇩🇪 vs Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 / Sebastian Korda 🇺🇸

Daniil Medvedev 🇷🇺 / Learner Tien 🇺🇸 vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 / Valentin Vacherot 🇲🇨

(WC) Novak Djokovic 🇷🇸 / Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 vs (3) Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷

(8) Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 vs (Alt) Alexander Erler 🇦🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹

Theo Arribage 🇫🇷 / Albano Olivetti 🇫🇷 vs Maximo Gonzalez 🇦🇷 / Andres Molteni 🇦🇷

(PR) Fabrice Martin 🇫🇷 / David Pel 🇳🇱 vs Yuki Bhambri 🇮🇳 / Andre Goransson 🇸🇪

Sander Arends 🇳🇱 / Jiri Lehecka 🇨🇿 vs (2) Julian Cash 🇬🇧 / Lloyd Glasspool 🇬🇧

POSSIBILE TABELLONE SINNER/OPELKA

Primo turno: (1) Marcel Granollers 🇪🇸 / Horacio Zeballos 🇦🇷

Ottavi di finale: Alexander Bublik 🇰🇿 / Fabian Marozsan 🇭🇺 o Sadio Doumbia 🇫🇷 / Fabien Reboul 🇫🇷

Quarti di finale: Alejandro Davidovich Fokina 🇪🇸 / Arthur Fils 🇫🇷 o (WC) Emilio Nava 🇺🇸 / Ben Shelton 🇺🇸 o Brandon Nakashima 🇺🇸 / Frances Tiafoe 🇺🇸 o (5) Kevin Krawietz 🇩🇪 / Tim Puetz 🇩🇪

Semifinale: (4) Christian Harrison 🇺🇸 / Neal Skupski 🇬🇧 o Francisco Cerundolo 🇦🇷 / Luciano Darderi 🇮🇹

Gabriel Diallo 🇨🇦 / Evan King 🇺🇸 o Flavio Cobolli 🇮🇹 / Corentin Moutet 🇫🇷 o Alex de Minaur 🇦🇺 / John Peers 🇦🇺 o Guido Andreozzi 🇦🇷 / Manuel Guinard 🇫🇷 o Robert Cash 🇺🇸 / JJ Tracy 🇺🇸 o (7) Francisco Cabral 🇵🇹 / Lucas Miedler 🇦🇹

Finale: (WC) Novak Djokovic 🇷🇸 / Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 o (3) Marcelo Arevalo 🇸🇻 / Mate Pavic 🇭🇷 o (Alt) Marcelo Melo 🇧🇷 / Alexander Zverev 🇩🇪 o Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 / Sebastian Korda 🇺🇸 o (8) Luke Johnson 🇬🇧 / Jan Zielinski 🇵🇱 vs (Alt) Alexander Erler 🇦🇹 / Andrea Vavassori 🇮🇹