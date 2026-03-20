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La stagione IndyCar 2026 è partita con gare spettacolari e colpi di scena! In questo speciale, Biagio Maglienti e Luca Pellegrini analizzano le prime corse dell’anno, raccontando episodi chiave e momenti decisivi che hanno già segnato il campionato.

Non solo: uno sguardo approfondito anche agli aspetti tecnici delle vetture IndyCar, spesso sottovalutate rispetto alla Formula 1 ma capaci di offrire uno spettacolo puro, fatto di sorpassi, adrenalina e competizione serrata.

Dalle strategie di gara alle differenze tecniche, passando per i momenti più iconici degli ultimi anni: un’analisi completa per tutti gli appassionati di motorsport.

Guarda il video fino alla fine per scoprire cosa rende davvero unica l’IndyCar!

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