Il Trofeo Laigueglia 2026 non si vedrà in tv in diretta: orario differita

Secondo appuntamento per la Coppa Italia delle Regioni di ciclismo: va in scena una delle classiche storiche per il Bel Paese, il Trofeo Laigueglia 2026, che oggi vivrà la sua sessantatreesima edizione. Un evento che tradizionalmente apre il grande ciclismo nel Nord-Ovest e che quest’anno propone un percorso ancora più selettivo, ma senza copertura televisiva in diretta.

La corsa scatterà da Albenga per concludersi, dopo 192 chilometri e 2900 metri di dislivello, a Laigueglia. Un tracciato nervoso, tecnico, che rappresenta un vero e proprio antipasto della Milano-Sanremo, visto che verranno percorsi lunghi tratti della Classicissima.

La novità più interessante è l’inserimento della Cipressa, affrontata però nella prima parte di gara: una scelta che potrebbe accendere la corsa fin dalle fasi iniziali, ma difficilmente risulterà decisiva. Molto più determinanti, invece, saranno le ascese consecutive di Testico e Cima Paravenna, snodi cruciali per selezionare il gruppo dei migliori.

Nel finale spazio al tradizionale circuito conclusivo con Colla Micheri e Capo Mele: strappi brevi ma esplosivi che, come da tradizione, potrebbero decidere la corsa negli ultimi chilometri. Uno scenario che favorisce corridori completi, capaci di unire tenuta in salita e spunto veloce.

L’Italia vuole essere protagonista. Il successo azzurro manca dal 2020 e le speranze sono riposte soprattutto in Antonio Tiberi, in grande condizione dopo l’UAE Tour, e in Christian Scaroni, già secondo lo scorso anno e apparso brillante nelle prime uscite stagionali. Tra gli stranieri fari puntati su scalatori puri come Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) e Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).

Capitolo copertura televisiva: il Trofeo Laigueglia 2026 non si vedrà in tv in diretta. Non è infatti prevista la trasmissione live della corsa. Gli appassionati potranno però seguire la gara in differita su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 17:55. Una soluzione che permetterà comunque di rivivere i momenti salienti della sessantatreesima edizione di una delle classiche più amate del calendario italiano.

TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Mercoledì 4 marzo – Albenga-Laigueglia (192 km)

Orario di partenza: 11.30

Orario di arrivo stimato: 16.15

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL TROFEO LAIGUEGLIA 2026

Diretta tv: non prevista. Differita su Rai Sport (canale 58) alle ore 17.55.

Diretta streaming: non prevista. In differita sul canale YouTube della Lega Ciclismo Professionistico dalle ore 17.

Diretta Live testuale: OA Sport