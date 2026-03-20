Dopo il GP della Cina di Formula 1, Beatrice Frangione e Luca Preti stilano la lista dei Felicioni e degli Scontenti del weekend. Si parte dal felicione più prevedibile, ma anche dall’unico che si è lasciato andare alle lacrime, fino ad arrivare ai due più scontenti di tutti: non per colpa loro, ma perché sono i piloti che in questo momento stanno soffrendo di più.

