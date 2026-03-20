Giuseppe Giambrone racconta il segreto del Tuscany Camp, dove nascono i campioni del running a Run2u
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C’è un luogo nel cuore della Toscana dove giovani talenti provenienti da tutto il mondo si allenano insieme ai campioni della corsa mondiale.
È il Tuscany Camp, un progetto unico che negli ultimi anni ha prodotto medaglie mondiali, record e nuove stelle del mezzofondo e della maratona.
Nella puntata n.10 del 2026 di Run2U ospitiamo Giuseppe Giambrone, fondatore e head coach del Tuscany Camp, uno dei centri di allenamento più innovativi nel panorama internazionale del running.
Dalla scoperta di talenti africani come Jacob Kiplimo e Oscar Chelimo fino alla nascita di un centro internazionale di allenamento in Toscana, Giambrone racconta il suo metodo, la sua visione e il futuro del running mondiale.
Un viaggio tra sport, talento, passione e sogni olimpici.
Situato infatti nel cuore della Toscana, il Tuscany Camp è diventato negli anni un punto di riferimento per atleti di livello mondiale nel mezzofondo e nella maratona. Qui si allenano campioni e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, in un ambiente unico che unisce allenamento d’élite, ricerca scientifica e spirito di squadra.
Durante l’intervista parliamo di:
✔️ la nascita del Tuscany Camp
✔️ il metodo di allenamento sviluppato da Giambrone
✔️ lo scouting di giovani talenti africani
✔️ il lavoro con campioni come Jacob Kiplimo e Oscar Chelimo
✔️ il futuro del running e dell’atletica italiana
✔️ il progetto di un grande centro sportivo internazionale in Toscana
Una puntata imperdibile per chi ama running, maratona, atletica leggera e sport di alto livello.
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