C’è un luogo nel cuore della Toscana dove giovani talenti provenienti da tutto il mondo si allenano insieme ai campioni della corsa mondiale.

È il Tuscany Camp, un progetto unico che negli ultimi anni ha prodotto medaglie mondiali, record e nuove stelle del mezzofondo e della maratona.

Nella puntata n.10 del 2026 di Run2U ospitiamo Giuseppe Giambrone, fondatore e head coach del Tuscany Camp, uno dei centri di allenamento più innovativi nel panorama internazionale del running.

Dalla scoperta di talenti africani come Jacob Kiplimo e Oscar Chelimo fino alla nascita di un centro internazionale di allenamento in Toscana, Giambrone racconta il suo metodo, la sua visione e il futuro del running mondiale.

Un viaggio tra sport, talento, passione e sogni olimpici.

Situato infatti nel cuore della Toscana, il Tuscany Camp è diventato negli anni un punto di riferimento per atleti di livello mondiale nel mezzofondo e nella maratona. Qui si allenano campioni e giovani talenti provenienti da tutto il mondo, in un ambiente unico che unisce allenamento d’élite, ricerca scientifica e spirito di squadra.

Durante l’intervista parliamo di:

✔️ la nascita del Tuscany Camp

✔️ il metodo di allenamento sviluppato da Giambrone

✔️ lo scouting di giovani talenti africani

✔️ il lavoro con campioni come Jacob Kiplimo e Oscar Chelimo

✔️ il futuro del running e dell’atletica italiana

✔️ il progetto di un grande centro sportivo internazionale in Toscana

Una puntata imperdibile per chi ama running, maratona, atletica leggera e sport di alto livello.

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Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

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