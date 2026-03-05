Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il format dedicato all’atletica leggera e ai protagonisti della velocità italiana. Ospite della puntata è Gaya Bertello, una delle giovani velociste più promettenti del panorama azzurro.

La sprinter piemontese, classe 2003, fa parte dal 2025 del gruppo delle staffette della Nazionale italiana, con cui ha già esordito a livello internazionale in occasione delle World Relays in Cina, partecipando alla sperimentale 4×100 mista.

Il percorso sportivo di Gaya Bertello non è stato semplice. Alla fine del 2022 un gravissimo infortunio al ginocchio ha messo seriamente a rischio la sua carriera, costringendola a un intervento chirurgico e a un lungo periodo di stop. Dopo un 2023 completamente fermo e un 2024 dedicato alla ripresa, nel 2025 è tornata finalmente in pista ad ottimi livelli.

In questa intervista racconta:

🏃 il difficile percorso di recupero dopo l’infortunio

🏃 l’esperienza con la Nazionale italiana di atletica

🏃 l’emozione del debutto nelle staffette azzurre

🏃 gli obiettivi per la stagione 2026, con il sogno di migliorarsi nei 100 metri

Conduce Ferdinando Savarese.

🎥 Guarda l’intervista completa e scopri la storia di una delle giovani promesse della velocità italiana.

#GayaBertello

#AtleticaLeggera

#SprintZone

#100Metri

#Velocità

#StaffettaItaliana

#AtleticaItaliana

#TrackAndField

#Sprint

#Athletics

#GiovaniTalenti

#WorldRelays

#Sprinter

#Running

#SportItaliano