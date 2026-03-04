Frederic Vasseur: “Affronteremo il weekend in Australia con concentrazione e umiltà”

Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Mondiale 2026 di F1 sta per cominciare, a Melbourne (Australia) il primo week end della stagione (6-8 marzo). Sarà un campionato tra tanti punti di domanda, vista la rivoluzione tecnica che c’è stata. Le nuove norme hanno introdotto cambiamenti radicali a livello di power unit, aerodinamica, telaio e gestione energetica.

La Ferrari arriva al primo round nella consapevolezza di aver raccolto una buona molte di dati nei test pre-season tra Barcellona (Spagna) e Sakhir (Bahrain), augurandosi di essere pronta alla sfida contro i top-team della massima categoria dell’automobilismo.

In un contesto così diverso, l’affidabilità sarà un fattore ancor più importante e si potrebbe assistere a una gara in cui a prevalere potrebbe essere il più consistente piuttosto che il più veloce. Sul circuito cittadino dell’Albert Park, bisognerà trovare con una certa celerità la miglior messa a punto possibile, in considerazione del fatto che i riferimenti del passato saranno relativi per via del mutamento di spartito descritto.

“I test in Bahrain ci hanno permesso di completare un buon numero di chilometri e raccogliere dati preziosi per migliorare la nostra comprensione della SF-26. Abbiamo lavorato in modo metodico su diverse aree chiave e raccolto molte informazioni utili“, ha dichiarato il Team Principal della Ferrari, Frederic Vasseur.

“Le condizioni dei test non sono mai del tutto rappresentative e Melbourne sarà la prima vera occasione per valutare la nostra competitività rispetto agli avversari. Come sempre a inizio stagione, ci sono molte incognite: noi affronteremo il weekend con concentrazione e umiltà“, ha concluso l’ingegnere francese.