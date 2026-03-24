Roberta Di Francesco è una delle protagoniste del tiro con l’arco italiano, reduce da una stagione indoor 2026 di alto livello con il titolo ai Campionati Italiani e l’argento agli Europei di Plovdiv. In questa intervista parliamo della sua crescita, del lavoro mentale nel tiro con l’arco, della competizione in nazionale e degli obiettivi futuri in uno degli sport più tecnici e difficili del panorama olimpico. Intervista realizzata per FOCUS, il format di OA Sport dedicato alle storie e ai protagonisti dello sport italiano. #TiroConLArco #Archery #FITARCO #Olimpiadi #SportItaliano #FOCUS conduce Alice Liverani