FOCUS con Francesco Graziani, voce autorevole del racconto sportivo su Rai Radio 1.
In questa intervista parliamo di sport raccontato attraverso le storie:
⚽ cosa rende memorabile un’impresa sportiva
📖 come nasce una grande storia di sport
⭐ quali giovani talenti italiani meritano già di essere raccontati
Francesco Graziani ci racconta il lato più umano dello sport: quello fatto di sacrifici, emozioni e momenti che restano nella memoria.
👉 Se ami calcio, storie sportive e grandi protagonisti, questo è il video giusto per te.
#calcio #graziani #storiedisport #radio #nazionaleitaliana #sportitaliano ⚽🎙️📖
conduce Alice Liverani
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI