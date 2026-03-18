Nella puntata n.10 del 2026 di Run2U ospitiamo uno dei giovani talenti più promettenti dell’atletica italiana: Vittore Simone Borromini.

Oggi a Run2U incontriamo infatti uno dei talenti più interessanti del mezzofondo italiano.

È giovane, determinato e ha già fatto parlare di sé a livello europeo.

Dalla Sicilia alla Toscana per inseguire un sogno, passando per medaglie internazionali e grandi sacrifici: questa è la storia di Vittore Borromini.

Con lui parliamo di atletica, scelte di vita, allenamenti, infortuni e sogni olimpici con uno degli atleti più promettenti della nuova generazione.

Un viaggio dentro la mente e la vita di un ragazzo che corre veloce…ma che sa anche dove vuole arrivare.

Nato a Cefalù e cresciuto sportivamente tra Sicilia e Toscana, Borromini è una delle nuove stelle del mezzofondo azzurro. Argento europeo Under 18 nei 3000 metri e protagonista nelle competizioni giovanili internazionali, ha scelto molto presto di dedicare la sua vita all’atletica trasferendosi per allenarsi con il tecnico Giuseppe Giambrone.

Durante l’intervista tratteremo di:

• la sua crescita sportiva

• il trasferimento al Tuscany Camp

• le medaglie internazionali

• il percorso nel mezzofondo

• il recente ingresso nel Centro Sportivo Carabinieri

• i sogni futuri e l’obiettivo Olimpiadi

Una chiacchierata autentica con uno dei volti della nuova generazione dell’atletica italiana.

📺 Guarda la puntata completa e scopri la storia di uno dei talenti più interessanti del panorama europeo.

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