Carlos Alcaraz soddisfatto dopo il successo su Norrie: “Match solido. Il suo gioco mi dà fastidio”

Sorride in maniera convinta Carlos Alcaraz dopo aver superato Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells (California, Stati Uniti). Il match disputato nel cuore della notte italiana ha visto il numero 1 del mondo dominare la scena contro il britannico, vincendo con il punteggio di 63-64 in poco più di un’ora e mezza di gioco (esattamente 1:34) e centrando l’accesso alle semifinali, nel suo caso contro il russo Daniil Medvedev.

Al termine del match sul Campo Centrale del “Tennis Paradise” il tennista spagnolo ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito a bordo campo: “Una vittoria importante quanto difficile – esordisce il vincitore di 6 tornei del Grande Slam – Devo ammettere che fatico molto contro lo stile di gioco di Norrie. Colpisce il dritto con dei top-spin notevoli e la traiettoria risulta più alta del solito. Condizioni che mi disturbano”.

Ad ogni modo Carlos Alcaraz non può che essere soddisfatto della netta affermazione odierna: “Sicuramente ho giocato bene ed in maniera solida. Sono felice del livello che ho saputo tenere. Contro un giocatore come Norrie devi usare tutte le opzioni che hai a disposizione. Per fortuna ne ho diverse e oggi le ho usate bene. Come si sa nel tennis hai mezzo secondo, a volte un secondo, per decidere cosa fare. Devi scegliere quella giusta”.

Ultima battuta sul prosieguo del torneo sul cemento californiano: “Cosa farò nelle prossime ore? Lo valuteremo assieme al team. Non so ancora se mi allenerò o sceglieremo di riposare. Di sicuro mi attende un match complicato contro Daniil Medvedev”.