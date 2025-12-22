F1, svelati i numeri ufficiali dei piloti per il 2026. Non mancano le novità tra i top driver

In attesa di vedere le macchine in pista per i test invernali, la FIA ha già pubblicato l’entry list ufficiale del Mondiale 2026 di Formula Uno. Nessuna sorpresa ovviamente per quanto riguarda i piloti ed i team iscritti rispetto alle notizie di mercato degli ultimi mesi, mentre c’è qualche novità interessante legata ai numeri scelti dai vari driver della griglia.

Il numero 1 cambia padrone dopo quattro anni e verrà utilizzata dal campione in carica Lando Norris, che sceglie quindi di abbandonare il 4 non ripetendo quanto fatto in passato da Lewis Hamilton con il 44 dopo i titoli in Mercedes: “Non si sa mai se possa ricapitare. L’ho fatto per la mia squadra. L’ho fatto più per loro che per me stesso“, ha spiegato Norris.

Max Verstappen è stato obbligato dunque a lasciare il numero 1 ma non tornerà a girare con il 33 che aveva sul muso fino al GP d’Abu Dhabi 2021, infatti ha deciso di cambiare il suo numero di gara passando al 3 che apparteneva fino alla passata stagione all’australiano Daniel Ricciardo e che adesso è tornato disponibile per il fuoriclasse neerlandese della Red Bull.

L’unico rookie che farà il suo debutto in Formula Uno nel 2026 è il giovane britannico Arvin Lindblad, che prenderà il posto del francese Isack Hadjar (promosso in Red Bull al fianco di Verstappen) in Racing Bulls gareggiando con il numero 41. Tutti gli altri piloti rimarranno invece con lo stesso numero utilizzato nel 2025, a partire dal 16 di Charles Leclerc fino al 12 di Kimi Antonelli.