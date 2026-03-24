Focus esclusivo su Johanelis Herrera Abreu – velocista azzurra di spicco, protagonista nei 100 m e nelle staffette 4×100 con piazzamenti mondiali e record italiano! 🇮🇹💨

In questa intervista con Alice Liverani, Johanelis racconta:

✨ Dal suo arrivo in Italia da bambina 🇩🇴➡️🇮🇹

⚡ Il percorso nelle categorie giovanili e nei campionati assoluti

🏃‍♀️ La tecnica nei 60 m e nei 100 m e l’evoluzione personale

🥇 I momenti chiave della carriera internazionale

💪 Il ritorno dopo un grave infortunio e la volontà di affrontare anche i 200 m

🎧 Le passioni fuori dalla pista: musica, cinema e motivazioni quotidiane

📌 Un’intervista che va oltre la performance, per scoprire la persona dietro la campionessa!

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