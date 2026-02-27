Il campionato di Serie A1 maschile torna in vasca per i match della diciassettesima giornata, quarta del girone di ritorno.

Nel fine settimana si giocano anche alcune sfide di grande interesse sui campi della Piscina Bianchi, di Santa Maria Capua Vetere e al Foro Italico.

Riflettori puntati soprattutto sul delicato scontro salvezza tra la Rari Nantes Salerno e il Telimar Palermo.

Per la formazione campana si tratta di un passaggio fondamentale nella corsa alla permanenza in categoria, con l’obiettivo di conquistare il primo successo nel girone di ritorno.

A presentare il momento della squadra giallorossa e la sfida diretta è Gennaro Parrilli, che analizza lo stato di forma del gruppo e l’importanza di una partita che può indirizzare in modo decisivo la lotta salvezza.

Nel fine settimana osserva invece un turno di riposo la Serie A1 femminile, che lascia spazio al Qualification Round II di Conference Cup.

Nella competizione europea saranno impegnate la Pallanuoto Brizz, il Bogliasco 1951 e la Smile Cosenza Pallanuoto.

