Il campionato di Serie A1 maschile torna al centro della scena dopo la vittoria in Coppa Italia della Pro Recco. Nella quindicesima giornata spiccano due appuntamenti di grande interesse: la sfida di Mompiano tra AN Brescia e Circolo Nautico Posillipo, e il posticipo della “Bianchi” tra Pallanuoto Trieste e la stessa Pro Recco, incrocio di peso nella corsa alle posizioni di vertice.