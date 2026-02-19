Seguici su
Pubblicato

37 secondi fa

il

Il campionato di Serie A1 maschile torna al centro della scena dopo la vittoria in Coppa Italia della Pro Recco. Nella quindicesima giornata spiccano due appuntamenti di grande interesse: la sfida di Mompiano tra AN Brescia e Circolo Nautico Posillipo, e il posticipo della “Bianchi” tra Pallanuoto Trieste e la stessa Pro Recco, incrocio di peso nella corsa alle posizioni di vertice.

