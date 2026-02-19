Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma
Altri video
-
Nuove F1 nel mirino: le critiche dei veterani spiegate da Beatrice e Luca
-
Finalmente inizia lo spettacolo dei Motori su SKY e NOW
-
Test Bahrain F1: polemiche sulla guidabilità e team in difficoltà Analisi con Raffaello Caruso Rossomotori.it
-
Test Bahrain: il dettaglio scoperto a Sakhir da Giorgio Piola
Il campionato di Serie A1 maschile torna al centro della scena dopo la vittoria in Coppa Italia della Pro Recco. Nella quindicesima giornata spiccano due appuntamenti di grande interesse: la sfida di Mompiano tra AN Brescia e Circolo Nautico Posillipo, e il posticipo della “Bianchi” tra Pallanuoto Trieste e la stessa Pro Recco, incrocio di peso nella corsa alle posizioni di vertice.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI