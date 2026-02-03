Volta Comunitat Valenciana 2026: gran sfida con Joao Almeida contro Remco Evenepoel. Presenti Tiberi e Pellizzari

Entra nel vivo la stagione del ciclismo su strada. Dopo i primi appuntamenti tra l’Australia e l’Europa, ora iniziano si scaldano per bene i motori, con tutti i migliori che iniziano a testarsi. Startlist di gran livello quella che vedremo da domani in Spagna alla Volta Comunitat Valenciana, corsa iberica giunta alla sua 77ma edizione.

TAPPE

Manca un vero e proprio arrivo in salita, ma il percorso è molto variegato. C’è una cronometro alla seconda tappa completamente pianeggiante, ci sono un paio di arrivi per velocisti e non mancano le ascese, con terza e quarta frazione che andranno a decidere la classifica generale.

Tappa 1 (04/02): Segorbe – Torreblanca (160 km)

Tappa 2 (05/02): Carlet – Alginet (17,5 km, cronometro)

Tappa 3 (06/02): Orihuela – Sant Vicent del Raspeig (158 km)

Tappa 4 (07/02): La Nucia – Teulada Moraira (172 km)

Tappa 5 (08/02): Betera – Valencia (93,7 km)

FAVORITI

Un nome su tutti, quello di Remco Evenepoel. Il passaggio alla Red Bull – BORA – hansgrohe sembra aver dato una marcia in più al belga che ha iniziato alla sua maniera la stagione: vincendo. Tre corse, tre successi e non vuole fermarsi qui. Rivale di lusso per il belga: la UAE Team Emirates – XRG cala uno dei suoi assi con Joao Almeida. Occhio anche ad un altro belga, Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) e al britannico vincitore del Giro 2020 Tao Geoghegan Hart (Lidl – Trek).

ITALIANI

Ambizioni alte in casa Italia. Presente infatti una coppia di lusso: Giulio Pellizzari, che correrà in supporto ad Evenepoel ma che potrà magari ritagliarsi i suoi spazi, ed Antonio Tiberi, che può giocarsi le sue carte su un percorso favorevole, con Damiano Caruso da spalla di lusso. Spazio anche ad un giovanissimo, classe 2007, Daniele Forlin, che la Movistar fa correre nonostante sia nella squadra giovanile.