Emma Bacelle ha solo 18 anni, ma può già dirsi una giocatrice dell’iconico Setterosa, la nazionale italiana di pallanuoto femminile. Classe 2007, ha esordito con le azzurre agli Europei in Portogallo dello scorso mese, a Febbraio 2026, dopo svariate esperienze con le nazionali giovanili. L’esterna del Plebiscito Padova si racconta tra le righe, definendosi una giocatrice “rompiscatole” e veloce, grazie anche al suo passato da nuotatrice. Emma svela come il gruppo sia fondamentale per lei e per la pallanuoto, come anche i rapporti con gli allenatori, da Alessia Millo, passando per Stefano Posterivo a Carlo Sillipo. Con lo sguardo già proiettato verso i playoff e sogni (olimpici) più lontani. Conduce: Sofia Altavilla