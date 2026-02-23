ASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d Classe 2007, stessa fame agonistica e un futuro che parla già europeo: Alessio Coppola e Serena Di Fabio sono due dei volti più luminosi della nuova marcia italiana. Dalla categoria Allievi alla Juniores, entrambi hanno collezionato titoli continentali, record nazionali e medaglie internazionali, confermando la profondità del movimento azzurro. Dall’oro europeo U18 di Banska Bystrica alle medaglie conquistate agli Europei U20 di Tampere, passando per i record italiani indoor e su strada, l’intervista ripercorre il loro percorso tecnico, la crescita mentale e l’evoluzione verso le distanze olimpiche. Conduce: Sofia Altavilla 📌 Nel video potrai scoprire: * La transizione dalla categoria Allievi alla Juniores • I record italiani e la gestione delle gare tattiche • Il lavoro tecnico sulla marcia (ritmo, economia del gesto, controllo biomeccanico) • L’importanza della squadra nelle competizioni europee • Gli obiettivi verso le grandi rassegne assolute 🔍 Parole chiave: Alessio Coppola, Serena Di Fabio, marcia italiana, Europei U20, record italiano U20, atletica leggera, talento azzurro, 10.000m marcia, 20 km marcia #AlessioCoppola #SerenaDiFabio #Marcia #AtleticaLeggera #EuropeiU20 #FIDAL #TeamItalia #GiovaniTalenti #CampioniDelFuturo