Tabellone ATP Rotterdam 2026: subito de Minaur-Fils da brividi. In doppio al via Bolelli/Vavassori

Sorteggiato il tabellone di uno dei tornei con la maggior storia nell’ambito di quelli del febbraio del tour ATP: quello di Rotterdam. Tantissimi i grandi del tennis ad aver vinto in terra olandese: l’albo d’oro parte da Arthur Ashe, ha tra i nomi quelli di Roger Federer ed Andy Murray, si chiude con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz e ha anche un altro italiano, oltre al numero 2 del mondo, al suo interno, vale a dire Omar Camporese.

Quest’anno Alcaraz non c’è, come non ci sono neppure Alexander Zverev e Jack Draper: qualche problema di troppo per il tedesco, più gestione per il britannico che, dopo la Coppa Davis, non sembra particolarmente intenzionato a rischiare. Dopo due finali consecutive, dunque, occasione per Alex de Minaur, anche se il primo turno è da brividi: contro il francese Arthur Fils, al secondo torneo dal ritorno.

L’altro match di grande impatto si trova nella parte bassa del tabellone, con Alexander Bublik e Hubert Hurkacz destinati a un confronto che non può non costituire piatto forte di un qualsiasi ordine di gioco. E, alla storica Ahoy Arena di Rotterdam, una sfida del genere può solo richiamare una bella fetta di pubblico.

C’è anche il tabellone di doppio: partecipano, tra gli altri, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, dotati della testa di serie numero 4. Primi avversari saranno proprio Bublik e il francese Valentin Royer; sorteggi particolari per Krawietz/Puetz, sottoposti a un derby tedesco, ed Arevalo/Pavic, che trovano Griekspoor/van de Zandschulp.

ATP 500 ROTTERDAM 2026

TABELLONE SINGOLARE

de Minaur (AUS) [1]-Fils (FRA)

Vukic (AUS)-Wawrinka (SUI) [WC]

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Tsitsipas (GRE)-Rinderknech (FRA) [8]

Medvedev [4]-Humbert (FRA)

den Ouden (NED) [WC]-Fucsovics (HUN)

Royer (FRA)-Qualificato

Bautista Agut (ESP)-Norrie (GBR) [6]

Khachanov [5]-de Jong (NED)

Budkov Kjaer (NOR) [WC]-Munar (ESP)

Qualificato-Struff (GER)

Hurkacz (POL)-Bublik (KAZ) [3]

Griekspoor (NED) [7]-Mpetshi Perricard (FRA)

Halys (FRA)-Qualificato

Bergs (BEL)-Marozsan (HUN)

Popyrin (AUS)-Auger-Aliassime (CAN) [2]

TABELLONE DOPPIO

Arevalo (ESA)/Pavic (CRO) [1]-Griekspoor (NED)/van de Zandschulp (NED)

Bhambri (IND)/Goransson (SWE)-Kirkov (USA)/Stevens (NED) [WC]

Nys (MON)/Roger-Vasselin (SWE) [3]-Qualificati

de Jonge (NED)/de Lange (NED) [WC]-Gonzalez (MEX)/Pel (NED)

Arends (NED)/Arneodo (MON)-Gillé (BEL)/Verbeek (NED)

Bublik (KAZ)/Royer (FRA)-Bolelli (ITA)/Vavassori (ITA) [4]

Hurkacz (POL)/Khachanov-Cabral (POR)/Miedler (AUT)

Shnaitter (GER)/Wallner (GER)-Krawietz (GER)/Puetz (GER) [2]