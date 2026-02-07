Startlist skiathlon maschile sci di fondo, Olimpiadi 2026: orario, tv, streaming, pettorali degli italiani

Prima gara di sci di fondo maschile domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dalle 12:30 anche gli uomini prendono il via a Tesero, in Val di Fiemme, con lo skiathlon che racconterà un’altra storia a cinque cerchi. E gli italiani proveranno a recitare da protagonisti, in un modo o nell’altro.

Il riferimento è ovviamente a Federico Pellegrino, che disputa l’ottavo skiathlon della sua lunghissima carriera, il primo disputato alle Olimpiadi, e tenterà di arrivare ad avere la chance di sfruttare la frazione a tecnica libera per resistere al grande assalto dei norvegesi. Già, quei norvegesi che hanno in Johannes Hoesflot Klaebo l’uomo potenzialmente deputato a saccheggiare quante più medaglie possibili.

Lo stesso Klaebo, però, ha lanciato un caveat dai microfoni dell’ultima conferenza stampa tenuta dalla selezione norvegese: qui conteranno soprattutto le condizioni dei singoli giorni. Un fattore che si è già visto in modo ampio nella gara femminile, andata in modo mediamente diverso rispetto alle previsioni. Ritornando in casa Italia, cercherà un buon risultato anche Elia Barp, indubitabilmente il secondo miglior azzurro della stagione.

La gara skiathlon maschile di domani alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si disputerà a partire dalle ore 12:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv sui canali Rai (Rai2 dalle 12:30 alle 13:00 e poi dalle 13:15 alla fine; RaiSport dalle 13:00 alle 13:15); diretta streaming su Discovery+. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA LO SCI DI FONDO DOMANI ALLE OLIMPIADI

Domenica 8 febbraio

Ore 12:30 10 km+10 km Skiathlon maschile a Tesero, Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Rai2 12:30-13:00, RaiSport 13:00-13:15, Rai2 13:15-fine

PROGRAMMA SCI DI FONDO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 12:30-13:00, RaiSport 13:00-13:15, Rai2 13:15-fine. La programmazione potrebbe cambiare in corsa.

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA SKIATHLON MASCHILE OLIMPIADI 2026

1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

2 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

3 STENSHAGEN Mattis NOR

4 NYENGET Martin Loewstroem NOR

5 BARP Elia ITA

6 LAPALUS Hugo FRA

7 VERMEULEN Mika AUT

8 ANGER Edvin SWE

9 DESLOGES Mathis FRA

10 RUUSKANEN Arsi FIN

11 PELLEGRINO Federico ITA

12 NISKANEN Iivo FIN

13 LAPIERRE Jules FRA

14 SCHUMACHER Gus USA

15 KOROSTELEV Savelii AIN

16 POROMAA William SWE

17 MUSGRAVE Andrew GBR

18 MOCH Friedrich GER

19 GRAZ Davide ITA

20 LOVERA Victor FRA

21 NOVAK Michal CZE

22 BERGLUND Gustaf SWE

23 KETTERSON Zak USA

24 CYR Antoine CAN

25 NOTZ Florian GER

26 CAROLLO Martino ITA

27 HAKOLA Ristomatti FIN

28 ANTTOLA Niko FIN

29 GISSELMAN Truls SWE

30 ALEV Alvar Johannes EST

31 DAVIES Joe GBR

32 KLEE Beda SUI

33 BABA Naoto JPN

34 BURY Dominik POL

35 McKEEVER Xavier CAN

36 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

37 DROLET Remi CAN

38 McMULLEN Zanden USA

39 BAUER Matyas CZE

40 HIROSE Ryo JPN

41 WIGGER Nicola SUI

42 HOLLMANN Maximillian CAN

43 MOCH Jakob Elias GER

44 WONDERS Hunter USA

45 YAMAZAKI Daito JPN

46 OPHOFF Mike CZE

47 VIGANTS Raimo LAT

48 LISOHOR Oleksandr UKR

49 PEPENE Paul Constantin ROU

50 BENEDIKTSSON Dagur ISL

51 BRYJA Sebastian POL

52 DAL FARRA Franco ARG

53 HINDS Peter SVK

54 HINCKFUSS Hugo AUS

55 de CAMPO Seve AUS

56 BASHMAKOV Nail KAZ

57 MURATBEKOV Amirgali KAZ

58 MIKAYELYAN Mikayel ARM

59 COJOCARU Gabriel ROU

60 LI Minglin CHN

61 MATIKANOV Mario BUL

62 BATMUNKH Achbadrakh MGL

63 DRAHUN Dmytro UKR

64 FODSTAD Fredrik COL

65 PESHKOV Daniel BUL

66 LEE Joonseo KOR

67 KONYA Adam HUN

68 CHANLOUNG Mark THA

69 ENDRESTAD Sebastian CHI

70 STROLIA Tautvydas LTU

71 SAVART Stevenson HAI

72 GRONLUND Timo Juhani BOL

73 ANGELIS Apostolos GRE

74 BUKI Adam HUN

75 SAUMA Mateo Lorenzo ARG