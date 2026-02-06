Sport in tv oggi (venerdì 6 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 6 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e non potrebbe essere altrimenti. Questa sera ci sarà l’apertura della rassegna a Cinque Cerchi in Italia e la compagine tricolore vorrà recitare un ruolo da protagonista. Già previste alcune gare in avvicinamento alle giornate che metteranno in palio le medaglie.

Allargando gli orizzonti, da considerare il World Indoor Tour di Madrid di atletica, l’Eurolega di basket con in campo sia l’Olimpia Milano che la Virtus Bologna, senza dimenticare il Sei Nazioni U20 di rugby con l’Italia opposta alla Scozia. Di scena anche il tennis con Luca Nardi nei quarti di finale del torneo di Montpellier e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 6 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Venerdì 6 febbraio

06.00 Snooker, World Grand Prix 2026: quarti di finale – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

09.00 Salto con gli sci, Olimpiadi Milano Cortina 2026: trampolino piccolo femminile, secondo allenamento ufficiale – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

09.55 Ciclismo femminile, UAE Tour Women 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 12.05 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max; dalle 11.50 in streaming su RaiPlay Sport 1.

09.55 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, danza sul ghiaccio (rhythm dance) – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

10.00 Slittino, Olimpiadi Milano Cortina 2026: singolo maschile, quinta e sesta prova cronometrata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

10.05 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 5: Svezia vs Gran Bretagna – Diretta streaming su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

10.05 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 5: Italia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e su HBO Max.

10.05 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 5: Stati Uniti vs Canada – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11.30 Sci alpino, Olimpiadi Milano Cortina 2026: discesa femminile a Cortina d’Ampezzo, seconda prova cronometrata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11.30 Sci alpino, Olimpiadi Milano Cortina 2026: discesa maschile a Bormio, terza prova cronometrata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, coppie d’artistico: programma corto – Diretta tv dalle 12.05 su Rai 2 HD; in streaming dalle 12.05 su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

12.10 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo B, Francia vs Giappone – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

12.15 Ciclismo, Etoile de Bessèges 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 14.10 su Discovery+ e su HBO Max.

13.20 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana 2026: terza tappa – Diretta streaming dalle 15.45 su Eurosport2 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

13.35 Pattinaggio artistico, Olimpiadi Milano Cortina 2026: gara a squadre, individuale femminile: programma corto – Diretta tv fino alle 14:05 su RaiSport HD, poi su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

14.30 Tennis, ATP Montpellier 2026: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Nardi vs Damm 2° match e inizio programma alle 14.30)

14.35 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 6: Cechia vs Stati Uniti – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

14.35 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 6: Italia vs Estonia – Diretta tv su Rai 2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+ e su HBO Max.

14.35 Curling, Olimpiadi Milano Cortina 2026: doppio misto, sessione 6: Svezia vs Norvegia – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

14.40 Hockey ghiaccio femminile, Olimpiadi Milano Cortina 2026: Gruppo A, Cechia vs Svizzera – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

15.00 Tennis, WTA Abu Dhabi 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

15.15 Golf, Phoenix Open 2026: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

16.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Max (206), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

16.00 Tennis, WTA Ostrava 2026: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.

18.30 Basket, Eurolega 2026: Anadolu Efes vs Zalgiris Kaunas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.05 Atletica, World Indoor Tour Madrid 2026 – Diretta tv dalle 19.15 su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.00 Basket, Eurolega 2026: Lyon-Villeurbanne vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Cerimonia d’apertura, Olimpiadi Milano Cortina 2026 – Diretta tv su Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay, Eurosport1 HD, Discovery+, DAZN e su HBO Max.

20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.15 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Italia vs Scozia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Calcio, Serie B 2026: Cesena vs Pescara – Diretta streaming su DAZN e su Lab Channel.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Audace Cerignola vs Salernitana – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Benevento vs Picerno – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Team Altamura vs Monopoli – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C 2026: Latina vs Cavese – Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Bundesliga 2026: Union Berlino vs Eintracht Francoforte – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Rugby, Sei Nazioni U20 2026: Galles vs Inghilterra – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A 2026: Verona vs Pisa – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Ligue1 2026: Metz vs Lille – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, Premier League 2026: Leeds vs Nottingham Forrest – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.