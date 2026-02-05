Sport in tv oggi (giovedì 5 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 5 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la MotoGP con i Test di Sepand, il tennis con i tornei ATP e WTA, il calcio con la Coppa Italia, il ciclismo su pista con gli Europei, la pallanuoto femminile con gli Europei, e tanto altro ancora.

Agli Europei senior 2026 di pallanuoto femminile, in corso di svolgimento a Funchal, in Portogallo, il Setterosa si giocherà il gradino più basso del podio: l’Italia affronterà nella finale per il 3° e 4° posto la Grecia. La sfida tra le azzurre e le elleniche andrà in scena alle ore 18.15 italiane.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 5 febbraio

3.00 MotoGP, Test Sepang: terza giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv/streaming

6.20 MotoGP, Test Sepang: terza giornata, seconda sessione – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Ciclismo su pista, Europei: sessione mattutina – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Tennis, WTA 500 Abu Dhabi: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX, 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

10.55 Ciclismo femminile, UAE Tour Women: 1a tappa – 11.00 Rai Play Sport 1, 11.50 Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

12.00 Tennis, WTA 250 Ostrava: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX, 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

12.25 Ciclismo, Etoile de Bessèges: 2a tappa – 14.20 Discovery Plus, HBO Max

12.30 Ciclismo su pista, Europei: sessione pomeridiana – Rai Sport HD, Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, dalle 13.30 anche Eurosport 2 e DAZN

12.30 Tennis, ATP 250 Montpellier: ottavi di finale (3° match dalle 12.30 Nardi–Cobolli) – Tennis TV, 13.00 Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

13.00 Tennis, WTA 250 Cluj-Napoca: quarti di finale – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX, Sky Sport Uno (fino alle 18.45), Sky Sport Tennis, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

14.28 Ciclismo, Volta Comunitat Valenciana: 2a tappa – 15.45 Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus, HBO Max

18.00 Tennis, Coppa Davis: primo turno qualificazione, Norvegia-Gran Bretagna – SuperTennis, SuperTennis Plus, SuperTenniX

18.15 Pallanuoto femminile, Europei: finale 3° posto, Italia-Grecia- Rai Sport HD, Rai Play Sport 1, Eurovision Sport

20.15 Pallanuoto femminile, Europei: finale 1° posto, Paesi Bassi-Ungheria – Rai Play Sport 1, Eurovision Sport

21.00 Calcio, Coppa Italia: quarti di finale, Atalanta-Juventus – Italia 1, sportmediaset.it, Mediaset Infinity

