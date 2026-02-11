Seguici su
7 secondi fa

il

Anche in una giornata senza medaglie ai Giochi di Milano Cortina, le emozioni non mancano, soprattutto sul ghiaccio. Storica qualificazione ai quarti di finale dell’hockey femminile. Nel curling Stefania Constantini e Amos Mosaner tengono tutti con il fiato sospeso fino all’ultima stone. Questa volta però il sogno della finale sfuma. Tutta l’analisi, i commenti e i retroscena nella nuova puntata di Salotto Bianco Daily, l’appuntamento quotidiano dedicato alle Olimpiadi Invernali.

