Roland Fischnaller si arrende: “Evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me”

Che rammarico per Roland Fischnaller. Il veterano della Nazionale italiana di snowboard è stato eliminato ai quarti di finale in occasione della prova relativa allo slalom gigante in parallelo valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Nello specifico l’azzurro ha avuto la peggio nel vìs-a-vìs contro il non facile avversario sudcoreano Kim Sangkyum, uscendo di scena anzitempo a causa di un errore commesso nel tentativo disperato di recuperare terreno. Non nascondendo la sua amarezza, il classe 1980 ha commentato a caldo quanto fatto ai microfoni federali:

“Sono grato di poter essere stato qui a partecipare – ha detto l’azzurro – è difficile, evidentemente le Olimpiadi sono un ostacolo più forte di me. Mi mancano un po’ le parole; complimenti a Livigno, hanno creato una gara spettacolare, la più bella di sempre. Mi dispiace tanto per questo esito: dobbiamo crescere nei grandi eventi”.

Ricordiamo che in una giornata al di sotto delle aspettative, l’Italia ha comunque conquistato una medaglia di bronzo in categoria femminile con Lucia Dalmasso che, in small final, ha superato la connazionale Elisa Caffont.