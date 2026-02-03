Renato Favero raggiunge Bostock e conquista il bronzo con un gran tempo agli Europei!

L’Italia ha trovato un nuovo alfiere per il quartetto. Renato Favero sta già disputando l’inseguimento a squadre, ma si candida ad un ruolo primario per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’azzurro oggi ha dimostrato tutto il suo valore conquistando la medaglia di bronzo nell’inseguimento individuale agli Europei di ciclismo su pista di Konya.

Una finale per il terzo posto interpretata alla grande dal corridore classe 2005: senza timore reverenziale è partito forte ed è andato a riprendere il suo rivale Matthew Bostock, timbrando un tempo eccezionale con 4:01.749 (uno dei migliori tempi italiani nella storia sui 4000 metri).

Gara perfetta e futuro scritto: farà parte sicuramente dell’inseguimento a squadre tricolore visto il motore che può sfoggiare. Con Ganna e Milan abbiamo un nuovo talento di qualità.

A vincere la prova è stato l’atleta neutrale autorizzato Lev Gonov con un tempo molto più alto di Favero, 4:03.491, per battere il danese Juel Robin Skivild.