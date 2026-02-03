Milano Cortina 2026OlimpiadiSci AlpinoSport in tvSport Invernali
Quando parte Dominik Paris, prima prova discesa Olimpiadi 2026: n. di pettorale, orario, tv
Domani, mercoledì 4 febbraio, a Bormio (Italia) si apriranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: in programma la prima prova cronometrata della discesa maschile, che scatterà alle ore 11.30. Saranno al cancelletto di partenza 45 atleti in rappresentanza di 18 Paesi.
Salvo interruzioni, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’10” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”.
Per la prima prova cronometrata della discesa maschile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Eurosport1, DAZN, Discovery Plus ed HBO Max, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport.
A CHE ORA LO SCI ALPINO DOMANI ALLE OLIMPIADI
Mercoledì 4 febbraio
Ore 11.30 Prima prova cronometrata discesa maschile Bormio (Italia)
PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: Eurosport1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN.
Diretta Live testuale: OA Sport.
QUANDO PARTE DOMINIK PARIS NELLA PRIMA PROVA DI DISCESA?
La prima prova cronometrata inizierà alle ore 11.30 e gli atleti dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’10” l’uno dall’altro. Dal 6 in poi, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Salvo interruzioni, dunque, Dominik Paris partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.49.55.
PETTORALI DI PARTENZA PRIMA PROVA DISCESA MASCHILE OLIMPIADI 2026
1 Daniel Hemetsberger AUT
2 Adrian Smiseth Sejersted NOR
3 James Crawford CAN
4 Stefan Rogentin SUI
5 Cameron Alexander CAN
6 Vincent Kriechmayr AUT
7 Florian Schieder ITA
8 Niels Hintermann SUI
9 Marco Odermatt SUI
10 Nils Allegre FRA
11 Alexis Monney SUI
12 Franjo von Allmen SUI
13 Ryan Cochran-Siegle USA
14 Dominik Paris ITA
15 Giovanni Franzoni ITA
16 Mattia Casse ITA
17 Maxence Muzaton FRA
18 Nils Alphand FRA
19 Miha Hrobat SLO
20 Elian Lehto FIN
21 Raphael Haaser AUT
22 Stefan Babinsky AUT
23 Kyle Negomir USA
24 Jan Zabystran CZE
25 Alban Elezi Cannaferina FRA
26 Martin Cater SLO
27 Brodie Seger CAN
28 Simon Jocher GER
29 Christof Innerhofer ITA
30 Bryce Bennett USA
31 Jeffrey Read CAN
32 Fredrik Moeller NOR
33 Marco Pfiffner LIE
34 Sam Morse USA
35 Lukas Feurstein AUT
36 Simen Sellaeg NOR
37 Riley Seger CAN
38 Barnabas Szollos ISR
39 Tiziano Gravier ARG
40 Arnaud Alessandria MON
41 Elvis Opmanis LAT
42 Anton Grammel GER
43 River Radamus USA
44 Dmytro Shepiuk UKR
45 Cormac Comerford IRL