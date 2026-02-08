Pattinaggio artistico: Gubanova fa saltare il banco, Gutmann quarta. Si complica la strada per il bronzo

Si complica la situazione in casa Italia al team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo un free program femminile a trazione thriller Anastasiia Gubanova ha fatto saltare il banco, battendo anche la statunitense Amber Glenn e rosicchiando quindi ancora preziosi punti in classifica. Quando manca soltanto un segmento alla fine di questa lunghissima prova a squadre, i nostri ragazzi si approcciano al free program maschile con due lunghezze di vantaggio sui georgiani in una gara che sarà di difficilissima lettura, complice la presenza di numerose mine vaganti.

Ma cosa è successo nello specifico? Lara Naki Gutmann ha messo sul piatto un free program di buona solidità, purtroppo macchiato da un passaggio a vuoto tutt’altro che banale nella seconda metà della performance, complice un lutz ruotato doppio anziché triplo e qualche altra piccola imprecisione che ha frenato il suo punteggio a 126.94 (61.16, 65.78).

Uno score nettamente più basso rispetto a Gubanova che, invece, ha confezionato la migliore prova personale della stagione completando tutti i salti pianificati (malgrado alcuni dubbi di rotazione nella seconda metà non redarguito dall pannello) e schizzando addirittura fino a quota 140.17 (73.24, 66.93) concedendosi il lusso di battere Amber Glenn, per ragioni assurde a noi non note schierata dagli Stati Uniti e autrice di una prova fallosa nei primi salti, tanto da doversi accontentare della terza piazza con 138.62 (70.91, 67.71). Nessun problema invece per la nipponica Kaori Sakamoto, vincitrice anche nel libero incantando l’Unipol Forum di Assago con un free da 148.62 (72.93, 75.62) mettendo ulteriore pressione agli Stati Uniti in vista dell’ultimo atto.

Nel prossimo segmento, dove sarà della partita Matteo Rizzo, l’Italia dovrà difendere con le unghia e con i denti i due punti di vantaggio al momento in possesso. Gli azzurri sono terzi con 52, la Georgia quarta a 50. Ai piani alti Giappone e Stati Uniti sono appaiati a quota 59. Inutile fare calcoli; le combinazioni sono molteplici. Bisogna solo fare bene e sperare.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance Q SP FS SP FS SP FS RD FD 1 Japan JPN 59 10 10 10 10 10 3 6 Q 2 United States of America USA 59 9 9 8 6 7 10 10 Q 3 Italy ITA 52 6 8 7 8 8 6 9 Q 4 Georgia GEO 50 5 6 9 9 9 5 7 Q 5 Canada CAN 47 8 5 6 7 6 7 8 Q 6 France FRA FNR 7 – 4 – 4 – 9 – 7 Republic of Korea KOR FNR 3 – 7 – – – 4 – 8 People’s Republic of China CHN FNR 4 – 3 – 5 – 2 – 9 Great Britain GBR FNR 1 – 1 – 2 – 8 – 10 Poland POL FNR 2 – 2 – 3 – 1 –

CLASSIFICA FREE PROGRAM INDIVIDUALE FEMMINILE