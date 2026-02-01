Pagelle discesa maschile Crans Montana 2026: Von Allmen re di Crans Montana, Paris in forma olimpica, Franzoni spento

PAGELLE DISCESA CRANS MONTANA

Domenica 1 febbraio 2026

FRANJO VON ALLMEN 10: il Re di Crans Montana. Centra il bis del successo dell’anno scorso grazie ad una prova strepitosa. Veloce, impeccabile in ogni punto della discesa e taglia il traguardo rifilando distacchi amplissimi a tutti i rivali. Lo svizzero dimostra per l’ennesima volta di essere talento puro e che, quando azzecca la gara, è veramente difficile da battere. Marco Odermatt è avvertito in vista dei Giochi Olimpici.

DOMINIK PARIS 9: arriva ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina nel migliore dei modi. Crescita costante come si era visto a Wengen e Kitzbuehel e grandissima prestazione oggi a Crans Montana. L’altoatesino disputa una prova impeccabile, sfrutta le sue doti di scorrevolezza e potenza e vola. Manca il successo, ok, ma può salutare la Svizzera con conferme importanti.

RYAN COCHRAN-SIEGLE 8.5: sfiora il successo e mette davvero paura a Dominik Paris. Fino all’ultimo intermedio è il più veloce e sembra pronto a salire sul gradino più alto del podio prima che Von Allmen si abbattesse sul traguardo. Lo statunitense evidentemente sta carburando in vista dei Giochi Olimpici. Nel finale, però, sbaglia la linea e rimane troppo interno in vista del traguardo. Il secondo posto se l’è giocato proprio in quel modo.

MARCO ODERMATT 6.5: lo svizzero manca il podio per pochi centesimi e, ancora una volta, dà la sensazione di non aver fatto tutto per centrare quantomeno le prime tre posizioni. Probabilmente, anche se correva in casa, non ha voluto rischiare tutto in vista delle Olimpiadi. Arrivano altri punti pesanti per Sfera di Cristallo e Coppa di specialità. Giornata in ufficio…

BENJAMIN JACQUES ALLIOD 7.5: che prova! L’azzurro è in grandissima forma e lo conferma anche sulle nevi svizzere. Oggi mette in mostra la migliore versione di sé e senza alcune imprecisioni era davvero da podio.

MATTIA CASSE 7: che peccato! Chiude ai piedi del podio ma, fino a due terzi di gara, era quasi sui tempi di Von Allmen. Parte alla grande, pennella le curve e riesce a fare velocità nel migliore dei modi. Nel finale, invece, non è perfetto su un salto e in un paio di curve e il distacco passa da 5 a 92 centesimi. Poteva davvero chiudere una gara strepitosa…

FLORIAN SCHIEDER 6.5: un nono posto quanto mai brillante per l’altoatesino che oggi fa vedere il lato migliore di sé. Spreca parecchio nel finale dove lascia alcuni decimi pesanti. Peccato, il podio non era impossibile…

GIOVANNI FRANZONI 5: ormai ci aveva abituato troppo bene tra Wengen e soprattutto Kitzbuehel. Oggi manca la top10 ma ci può stare. L’adrenalina vissuta tra Lauberhorn e Streif era da scaricare in vista delle Olimpiadi. Sbaglia in alcune occasioni nella discesa odierna ed il gap al traguardo di 1.74 parla chiaro.