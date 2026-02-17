Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 17 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (17 FEBBRAIO)

BIATHLON

Ore 14.30: staffetta maschile (Anterselva)

Sulla carta Francia e Norvegia le squadre da battere, poi Svezia, Germania e Italia a giocarsi il rimanente posto sul podio. Per il quartetto azzurro sarà determinante la precisione al poligono, in particolare nelle frazioni più deboli di Patrick Braunhofer e Nicola Romanin. Lukas Hofer dovrà mettere la sua esperienza al servizio della squadra, mentre toccherà a Tommaso Giacomel provare a dare quel quid in più necessario per tentare l’assalto ad una medaglia.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Staffetta maschile 40%

SPEED SKATING

Ore 16.28: finale team-pursuit maschile (Milano)

Alle 14.30 Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini affronteranno in semifinale la sempre temibile Olanda (come accadde a Torino 2006). In caso di successo, troveranno nell’atto conclusivo una tra USA e Cina. Si tratta di una gara indecifrabile per un motivo. Per l’intero quadriennio il team-pursuit si disputa su gara secca: chi fa il miglior tempo sui 3200 metri, vince. Domani invece si svolgeranno due turni nell’arco di due ore, dunque 6400 metri complessivi! Diventa una prova soprattutto di resistenza, dunque le gerarchie potrebbero venire riscritte. Nelle ultime due stagioni gli USA hanno dominato questa specialità, ma nei quarti di finale sono stati gli azzurri a realizzare il miglior tempo. Possibile che assisteremo in finale al duello più atteso.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Team-pursuit maschile 80%