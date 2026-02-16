Olimpiadi Milano Cortina 2026, le speranze di medaglia dell’Italia oggi. Borsino e percentuali 16 febbraio

SPERANZE DI MEDAGLIA ITALIA OLIMPIADI 2026 (16 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Ore 10.00 e 13.30: slalom maschile (Bormio)

La pista l’abbiamo vista nella gara di combinata: dopo il breve muro iniziale, diventa piatta e banale, quasi non degna di una Olimpiade. D’altronde è il prezzo da pagare nei grandi eventi quando tutte le competizioni si devono svolgere nella stessa località. La Stelvio è una delle più belle al mondo per discesa e superG, non di certo per gigante e slalom.

Venendo alla gara, si prospetta grande equilibrio, con possibili distacchi davvero risicati. Non è escluso che possa emergere chi non ha ancora mai vinto in carriera, come ad esempio il finlandese Eduard Hallberg. Alex Vinatzer è reduce da due gare negative in queste Olimpiadi, ma il rendimento della combinata non inganni: quello non era il suo reale valore tra i pali stretti. Può sicuramente generare velocità su una pista come questa, a patto che si lasci andare e non si faccia mordere (ancora) dalla pressione.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Alex Vinatzer 20%

Tommaso Sala 5%

SHORT TRACK

Ore 12.47: finale 1000 metri donne (Milano)

Arianna Fontana avrà la prima occasione per scavalcare Edoardo Mangiarotti e diventare la sportiva italiana con più medaglie in assoluto alle Olimpiadi (estive ed invernali). Attenzione però, non sarà sola. Se sarà tatticamente accorta, anche Elisa Confortola potrebbe ambire ad un posto in finale. E a quel punto potrebbe accadere di tutto…

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Arianna Fontana 50%

Elisa Confortola 35%

FREESTYLE

Ore 19.30: finale Big Air femminile (Livigno)

L’Italia non ha mai vinto una medaglia nella sua storia nel freestyle. Oggi schiererà una delle sue fuoriclasse più cristalline, zavorrata però dal grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio dello scorso 6 novembre. Si è optato per una terapia conservativa, rafforzando la muscolatura e rimandando l’operazione a fine stagione. Per questo il grande punto interrogativo su Flora Tabanelli è puramente fisico. Non ha disputato gare quest’anno, se non la qualificazione dell’altroieri. In quella circostanza aveva dato la sensazione di limitarsi al compitino, come se avesse ancora del margine in vista dell’atto conclusivo. Le principali favorite saranno due: la canadese Megan Oldham e la cinese Ailing Eileen Gu, senza dimenticare la svizzera Mathilde Gremaud, che andrà a caccia del bis d’oro dopo quello nello slopestyle. Tuttavia, se Flora eseguisse due salti dei suoi, allora tutto sarebbe possibile…

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Flora Tabanelli 60%

PATTINAGGIO ARTISTICO

Ore 20.00: libero coppie (Milano)

Il podio è distante meno di tre punti per Sara Conti e Niccolò Macii. I problemi sono però due: l’ottava posizione di partenza dopo il corto e le condizioni fisiche non ottimali per Conti a causa delle noie al ginocchio. Servirà davvero il programma libero della vita per tentare una storica rimonta verso il podio. I tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita Volodin, grazie al vantaggio accumulato nel programma corto, partono in pole per l’oro.

Le percentuali di medaglia dell’Italia

Sara Conti/Niccolò Macii