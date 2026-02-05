NBA, i risultati della notte (5 febbraio): Spurs piegano OKC, Knicks show con Denver, Boston domina Houston

Si sono disputati sette match dell’NBA questa notte e e sotto i riflettori finiscono il colpo degli Spurs sui Thunder, l’impresa dei Knicks contro Denver dopo due overtime e il successo netto di Boston a Houston. San Antonio supera 116-106 OKC, sempre avanti e alla quarta vittoria stagionale sui campioni in carica nonostante l’emergenza Thunder, mentre New York infila l’ottavo successo di fila piegando i Nuggets 134-127 con un Brunson monumentale. Tutto facile invece per i Celtics, che cambiano marcia nella ripresa e travolgono i Rockets 114-93, allungando la striscia positiva.

San Antonio batte Oklahoma City 116-106 restando sempre avanti nel punteggio e centrando la quarta vittoria stagionale contro i campioni in carica. Protagonisti Keldon Johnson (25 punti) e Victor Wembanyama (22 con 14 rimbalzi), ben supportati da Fox (15+10 assist) in una gara segnata dalle tante assenze Thunder, privi anche dell’MVP Gilgeous-Alexander. OKC, con soli otto giocatori disponibili, regge con Kenrich e Jaylin Williams (49 punti in due) ma cede nel finale, mentre gli Spurs infilano il secondo successo di fila. Memphis passa a Sacramento 129-125 al termine di una sfida punto a punto, decisa nel finale da Cam Spencer, autore di tre canestri pesantissimi negli ultimi due minuti e chiusura da 20 punti, mentre Ty Jerome ne aggiunge 28. I Grizzlies, al secondo successo di fila e alla prima uscita dopo la trade di Jaren Jackson Jr., resistono al rientro dei Kings, a cui non bastano i 24 punti e 15 rimbalzi di Sabonis e i 20 di DeRozan. Nel finale Spencer colpisce ancora da tre a 18” dalla sirena, spegnendo le speranze di Sacramento, che incassa la decima sconfitta consecutiva, la peggior striscia stagionale.

Ottava vittoria di fila per New York, che piega Denver 134-127 dopo due overtime al termine di una battaglia senza padroni. Decisivo Jalen Brunson, autore di 42 punti, 9 assist e 8 rimbalzi, con 10 punti nel secondo supplementare dopo l’uscita per falli di Towns (24+12), rimasto in campo a lungo con una vistosa fasciatura sull’occhio. Ai Nuggets non bastano i 39 di Murray e la tripla doppia di Jokic (30, 14 rimbalzi e 10 assist): pesa anche il fallo nel finale del primo OT che regala a Braun i liberi del 119-119 prima dell’allungo Knicks. Rimonta pazzesca di Minnesota a Toronto: i Timberwolves recuperano da -18 e passano 128-126, trascinati dai 30 punti di Anthony Edwards, 13 nell’ultimo quarto. Decisivi anche Hyland (20), McDaniels (19) e Gobert (10+12 rimbalzi), mentre i canadesi pagano 7 palle perse nel periodo finale. Ingram (25) segna la tripla sulla sirena, ma non basta ai Raptors, ko nonostante anche i 23 di Quickley e la doppia doppia di Barnes.

Boston domina a Houston e allunga nella ripresa, imponendosi 114-93 trascinata dai 28 punti di Derrick White, a segno con sei triple. I Celtics, privi di Jaylen Brown, cambiano marcia nel terzo quarto con un parziale devastante che spezza l’equilibrio e indirizza definitivamente la gara. Nel finale volano anche i tecnici: espulso il coach dei Rockets Ime Udoka, poi fuori anche Sengun. A Houston non bastano i 15 punti di Durant al rientro, mentre Boston festeggia la quarta vittoria di fila grazie anche ai 19 rimbalzi (career-high) di Queta e ai 19 punti di Garza. I Milwaukee Bucks piegano New Orleans 141-137 dopo un overtime spettacolare, resistendo ai 44 punti (con 12 triple) di un irreale Trey Murphy III. Decisivo l’avvio del supplementare, con Rollins (27 punti) e la tripla di Myles Turner a scavare il solco, prima dei liberi finali di Kevin Porter Jr. I Pelicans avevano sfiorato il colpo con Bey e Williamson, ma un fallo offensivo di Zion nel finale ha spento le speranze. Per i Bucks è la seconda vittoria di fila, ancora senza Giannis in campo. Cavaliers travolgono i Clippers 124-89 a Inglewood poche ore dopo la clamorosa trade tra Darius Garland e James Harden, con nessuno dei due in campo. Cleveland domina con i 29 punti e 9 assist di Donovan Mitchell, i 17 di Jaylon Tyson e il contributo dei nuovi arrivati Schroder (11) ed Ellis, tirando col 51% e sfruttando 24 palle perse di Los Angeles trasformate in 47 punti. I Clippers restano in partita solo a tratti nel primo tempo (62-42 all’intervallo), poi crollano sotto i colpi ospiti, che toccano anche il +35. Non bastano i 25 punti di Kawhi Leonard e i 19 di John Collins, con i padroni di casa disastrosi dall’arco (6/28) e al primo back-to-back di sconfitte dopo settimane positive.

RISULTATI NBA 2025-2026 (5 FEBBRAIO)

New York Knicks – Denver Nuggets 134-127

Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves 126-128

Milwaukee Bucks – New Orleans Pelicans 141-137

Houston Rockets – Boston Celtics 93-114

San Antonio Spurs – Oklahoma City Thunder 116-106

Sacramento Kings – Memphis Grizzlies 125-129

Los Angeles Clippers – Cleveland Cavaliers 91-124