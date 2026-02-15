All Star Game NBA 2026, Lillard vince la gara del tiro da tre. Johnson nuovo re delle schiacciate

Non si giocano partite in questi giorni in NBA, visto che è arrivato il weekend dell’All Star Game. L’edizione 2026 si disputa a Los Angeles e nella notte è andato in scena il classico All Star Saturday, con le storiche competizioni del tiro da tre punti e della gara delle schiacciate.

A trionfare per la terza volta in carriera nella sfida del tiro da tre è stato Damian Lillard. Il giocatore dei Portland Trail Blazers, che in questa stagione non è ancora mai sceso in campo per l’infortunio al tendine d’Achille in quella passata. Lillard diventa così il terzo giocatore nella storia a fare tripletta nella gara del tiro da tre dopo due leggende come Larry Bird e Stephen Curry. Lillard ha ottenuto 29 punti in finale, battendo la stella dei Phoenix Suns Devin Booker (23) ed il rookie degli Charlotte Hornets, Kon Knueppel (17), che nel primo turno aveva ottenuto 27 punti proprio come lo stesso Lillard.

Gara della schiacciate non con grandi nomi di richiamo. A vincere è stato il giocatore dei Miami Heat Keshad Johnson, che ha superato in finale Carter Bryant dei San Antonio Spurs, con quest’ultimo che era anche riuscito ad ottenere 50 punti nel primo dei due tentativi del round conclusivo. Eliminati al primo turno invece Jaxson Hayes (Los Angeles Lakers) e Jase Richardson (Orlando Magic).

Si è poi tenuta ad inizio serata anche una competizione a squadre, il Kia Shooting Stars, competizione che premia la squadra che fa più canestri da svariate posizioni. Il successo è andato alla squadra dei New York Knicks formata dalle attuali stelle Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns e da una leggenda passata come Allan Houston). Il team Knicks ha battuto in finale il Team Cameron, composto dagli ex Duke Jalen Johnson (Atlanta Hawks) e Kon Knueppel e da Corey Maggette (ex stella degli Charlotte Hornets).