Basket

NBA: 25 partite di stop per Paul George, violate le regole antidoping

15 minuti fa

Paul George
Paul George / LaPresse

Caso di dimensioni piuttosto rilevanti in NBA. Paul George, tra gli uomini di maggior spicco degli attuali Philadelphia 76ers, è stato sospeso per 25 gare a causa di una violazione del programma antidoping della lega. Non è stata specificata la sostanza incriminata, ma le sue parole riconducono, più che a un caso doping in quanto tale, a un errore legato ad un’altra situazione.

Queste le parole del diretto interessato alla ESPN: “Negli ultimi anni ho spesso parlato dell’importanza della salute mentale, e nel processo di ricerca di un trattamento per un mio problema ho commesso l’errore di prendere una medicazione impropria. Mi prendo tutta la responsabilità delle mie azioni e mi scuso con l’organizzazione dei Sixers, i miei compagni e i tifosi di Philadelphia per le mie decisioni sbagliate durante questo processo“.

Ancora, sempre a ESPN: “Sono concentrato sull’utilizzare questo tempo per essere sicuro che la mia mente e il mio corpo siano nelle migliori condizioni quando ritornerò“. Nei fatti, un’ammissione totale e senza nessun tipo di scusa, ma con ampia coscienza di quanto accaduto.

George ha già iniziato a scontare la propria sospensione a partire dalla partita vinta dai 76ers contro i New Orleans Pelicans di stanotte. Sarà però solo il 26 marzo, contro i Chicago Bulls, che potrà rimettere piede in campo. In pratica, meno di un mese prima della fine della regular season.

