Marco Odermatt si riscatta e vince la discesa di Garmisch. Tripletta Svizzera, Franzoni ai piedi del podio

Dopo la delusione delle Olimpiadi, Marco Odermatt si riscatta subito al rientro in Coppa del Mondo. Lo svizzero trionfa nella discesa di Garmisch, centrando la cinquantaquattresima vittoria della carriera nel circuito mondiale, l’ottava nella specialità. Una giornata trionfale per la Svizzera, che colleziona l’ennesima tripletta di questi anni. Infatti alle spalle di Odermatt ci sono i connazionali Alexis Monney e Stefan Rogentin, mentre Giovanni Franzoni si ferma ai piedi del podio, autore comunque di un’ottima prova.

Odermatt e Monney hanno fatto una gara a parte rispetto al resto degli avversari. I due sono separati solamente di 4 centesimi, con Odermatt che ha costruito la sua vittoria nelle curve all’interno del bosco, portandosi dietro grande velocità fino al traguardo. Tre svizzeri sul podio, perchè al terzo posto c’è Stefan Rogentin, anche se il suo ritardo è di 98 centesimi dalla vetta.

Dopo la caduta di ieri in prova, Giovanni Franzoni si rialza subito e chiude al quarto posto a pari merito con l’austriaco Vincent Kriechmayr (+1.20). Una buona gara quella dell’azzurro, che ha perso un po’ troppo nel tratto di piano e poi successivamente anche nel finale alla FIS-Schneise, perdendo anche un po’ di velocità.

Solamente sesto il dominatore delle Olimpiadi, Franjo Von Allmen. Lo svizzero ha commesso troppe sbavature nella seconda parte del tracciato, terminando a quasi un secondo e mezzo dalla vetta (+1.47). Settimo l’americano Ryan Cochran-Siegle (+1.50), che ha preceduto gli azzurri Florian Schieder (+1.54) e Dominik Paris (+1.55), con entrambi che hanno perso molto nel tratto finale. Completa la Top-10 lo svizzero Justin Murisier (+1.57).

Con questa vittoria Marco Odermatt mette praticamente il sigillo sulla conquista della coppa di discesa. Lo svizzero è in testa con 610 punti davanti al connazionale Franjo Von Allmen (435). Al terzo posto c’è Dominik Paris (325), che precede Giovanni Franzoni (274) e Florian Schieder (251).