C’è chi vende articoli sportivi… e poi c’è chi vive lo sport ogni giorno, dentro e fuori dal negozio.
Nella Puntata N°7 del 2026 di Run2U incontriamo Massimo Guidi, titolare di Living Sport Rimini e Cesena, punto di riferimento per runner e sportivi del territorio; anima e cuore di Living Sport Rimini e Cesena assieme alla moglie Gloria ed alla sua Famiglia.
Un uomo che ama correre, camminare, affrontare pellegrinaggi, sostenere cause benefiche e soprattutto stare accanto agli sportivi, quelli veri.
Con Max parliamo di sport come strumento di amicizia, solidarietà e crescita personale.
Una chiacchierata autentica, fatta di valori, strada, sudore e cuore. ❤️
Questa non è solo un’intervista. È una storia che merita di essere ascoltata.
Infatti Massimo non è solo un imprenditore: è uno sportivo appassionato, un uomo che crede nei valori dello sport come amicizia, condivisione e solidarietà.
In questa intervista parliamo di:
• Running e comunità sportiva
• Pellegrinaggi e percorsi a piedi
• Beneficenza e impegno sociale
• Il ruolo di un negozio sportivo come punto di incontro
• L’importanza di essere vicini agli sportivi
Living Sport è molto più di un negozio: è un luogo dove lo sport diventa relazione, sostegno e crescita personale.
Guarda la puntata completa e scopri perché Massimo Guidi è considerato uno “sportivo tra gli sportivi”.
Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.
📌 Trasmissione: Run2
📌 Puntata: n. 6 – 2026
🎙️ Ospite: Riccardo Torquati, Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS)
Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.
Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!
Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.