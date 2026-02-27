C’è chi vende articoli sportivi… e poi c’è chi vive lo sport ogni giorno, dentro e fuori dal negozio.

Nella Puntata N°7 del 2026 di Run2U incontriamo Massimo Guidi, titolare di Living Sport Rimini e Cesena, punto di riferimento per runner e sportivi del territorio; anima e cuore di Living Sport Rimini e Cesena assieme alla moglie Gloria ed alla sua Famiglia.

Un uomo che ama correre, camminare, affrontare pellegrinaggi, sostenere cause benefiche e soprattutto stare accanto agli sportivi, quelli veri.

Con Max parliamo di sport come strumento di amicizia, solidarietà e crescita personale.

Una chiacchierata autentica, fatta di valori, strada, sudore e cuore. ❤️

Questa non è solo un’intervista. È una storia che merita di essere ascoltata.

Infatti Massimo non è solo un imprenditore: è uno sportivo appassionato, un uomo che crede nei valori dello sport come amicizia, condivisione e solidarietà.

In questa intervista parliamo di:

• Running e comunità sportiva

• Pellegrinaggi e percorsi a piedi

• Beneficenza e impegno sociale

• Il ruolo di un negozio sportivo come punto di incontro

• L’importanza di essere vicini agli sportivi

Living Sport è molto più di un negozio: è un luogo dove lo sport diventa relazione, sostegno e crescita personale.

Guarda la puntata completa e scopri perché Massimo Guidi è considerato uno “sportivo tra gli sportivi”.

👉 Iscriviti al canale per non perdere le prossime puntate di Run2U

👉 Lascia un commento e raccontaci cosa significa per te lo sport

#tvRun2U

#MassimoGuidi

#LivingSport

#RunningLife

#SportESolidarietà

#RiminiSport

#CesenaSport

#ComunitàSportiva

#Pellegrinaggi

#Beneficenza

#SportConIlCuore

#RunnerItaliani

Run2u è il format che mette al centro le storie, le persone e la passione per la corsa, andando oltre i cronometri e i numeri.

📌 Trasmissione: Run2

📌 Puntata: n. 6 – 2026

🎙️ Ospite: Riccardo Torquati, Presidente della Federazione Italiana Fisioterapisti dello Sport (FIFS)

👉 Iscriviti al canale, lascia un like e raccontaci nei commenti la tua esperienza con la corsa.

#tvrun2u

#Run2Podcast

#Running

#Corsa

#Maratona

▶️ Iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔

Inoltre come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori.

Non dimenticare di mandare i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!

Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità.