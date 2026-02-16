Lo slalom conclude il programma maschile a Milano Cortina 2026. Una gara incerta, quasi in venti per le medaglie

Il programma dello sci alpino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sta ormai per volgere al termine. Oggi si disputerà l’ultima gara maschile ed è anche quella che ad inizio Giochi aveva decisamente il pronostico più incerto e l’esito più imprevedibile possibile. Si tratta dello slalom, una gara nella quale sono almeno quindici i possibili candidati alla vittoria finale e nella quale in stagione finora è davvero successo di tutto, con un’alternanza tra vincitori e atleti sul podio davvero importante.

Dopo lo storico trionfo in gigante, Lucas Pinheiro Braathen sogna una clamorosa doppietta, che non riesce alle Olimpiadi proprio dalle ultime in Italia a Torino 2006. Vent’anni fa era stato Benjamin Raich a salire sul gradino più alto del podio ed ora sulla Stelvio a Bormio il brasile cerca di raggiungere un traguardo che neanche un campione immenso come Marcel Hirscher nei precedenti Giochi non è mai riuscito a realizzare.

Il brasiliano è sicuramente tra i favoriti e con lui anche gli ex compagni di squadra della Norvegia, che può giocarsi la vittoria con Atle Lie McGrath, Timon Haugan ed Henrik Kristoffersen, quest’ultimo ancora a caccia del primo oro olimpico della carriera. Fari puntati anche sui francesi Clement Noel, campione uscente a Pechino 2022, ed il connazionale Paco Rassat, bella sorpresa di questa stagione. Anche tra le fila svizzere c’è grande attesa in particolare con Loic Meillard e Tanguy Nef, che ha dimostrato nella combinata a squadre di volare nella manche tra i rapid gates, arrivando all’oro insieme a Franjo Von Allmen.

Fari puntati anche sul finlandese Eduard Hallberg, che potrebbe far saltare il banco e soprattutto regalare la prima medaglia olimpica di sempre alla Finlandia nello sci alpino. Attenzione anche agli austriaci ed in particolare di un Manuel Feller cresciuto di colpi nelle ultime gare e che andrà a caccia di una medaglia.

L’Italia si affida nuovamente ad Alex Vinatzer, che prenderà il via con il pettorale quattordici. Impossibile decifrare come si comporterà l’altoatesino, che finora ha disputato un’Olimpiade davvero deludente e che avrà quest’ultima occasione per riscattarsi. Alla ricerca di un buon piazzamento, invece, Tommaso Sala, che scenderà con il pettorale 23 e spera in una buona prima manche per poi dare un senso alla seconda.