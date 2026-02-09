L’Italia prova a sognare nella combinata a squadre. Svizzeri favoriti, ma che battaglia per l’oro olimpico

Tornano nuovamente protagonisti gli uomini-jet alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, ma lo faranno questa volta in compagnia degli slalomisti. Infatti si assegna il primo storico titolo olimpico nella combinata a squadre, questo nuovo format già visto ai Mondiali e che permette ad ogni nazione di poter avere quattro squadre, ognuna composta da un discesista e da uno slalomista. Si comincerà prima con la manche di discesa e poi successivamente ci sarà la manche di slalom, con la partenza che avverrà con la consueta inversione dal tempo peggiore a quello migliore.

C’è davvero grande attesa in casa Italia, perchè dopo la doppia medaglia in discesa ci sono sicuramente possibilità di conquistarne almeno un’altra quest’oggi. La coppia di punta è sicuramente quella formata da Giovanni Franzoni ed Alex Vinatzer, ma attenzione anche a quella composta da Dominik Paris e Tommaso Sala. Il ruolo dei velocisti può veramente giocare un fattore chiave sulla Stelvio, perchè i distacchi possono sicuramente essere elevati, con Franzoni e Paris che hanno dimostrato di essere in grande forma. Ovviamente poi il compito passa a Vinatzer e Sala, che dovranno eventualmente essere molto bravi a gestire la pressione del partire si spera tra gli ultimi.

Saranno ventuno le coppie iscritte e davvero ci sarà grandissima battaglia per le medaglia. Quella favorita sembra poter essere quella formata da Marco Odermatt e Loic Meillard, ma attenzione sempre in casa Svizzera ovviamente al campione olimpico di discesa Franjo Von Allmen, che se dovesse ribadire gli stessi distacchi della gara di sabato, metterebbe Tanguy Nef nella condizione di poter davvero scendere per vincere la medaglia d’oro.

Oltre a queste due coppie e a quelle italiane già citate, attenzione anche a quella austriaca formata da Vincent Kriechmayr e Manuel Feller, ma dovrà essere molto bravo Kriechmayr a perdere il meno possibile in discesa. Fari puntati anche su Nils Allegre e Clement Noel, ma anche qui fondamentale la prova di velocità, con Allegre che non ha troppo brillato. Lo stesso vale anche per l’altro due transalpino, composto sa Maxence Muzaton e Paco Rassat.

Attenzione al duo norvegese composto da Adrian Smiseth Sejersted e Atle Lie McGrath, ma il primo dovrà superarsi in velocità. L’Austria presenta poi altr due coppie comunque da non sottovalutare completamente come Stefan Babinsky/Fabio Gstrein e Daniel Hemetsberger/Marco Schwarzer.

In casa Italia le squadre sono quattro. Oltre alle due gia citate, ce ne sono altre due, composte da Mattia Casse e Tommaso Saccardi e da Florian Schieder e Tobias Kastlunger. Sembra davvero molto difficile pensare ad una possibilità lotta per le medaglie e l’obiettivo sembra piuttosto essere un posto in Top-10.