Lewis Hamilton fiducioso: “Ora so cosa va fatto con la Ferrari”

Lewis Hamilton non vuole più rivivere un anno “triste, incolore e avaro di gioie“. Il messaggio che accompagna la fine dei test pre-stagionali di F1 in Bahrain è chiaro e suona come una promessa: il 2025 è alle spalle, il Mondiale 2026 rappresenta un nuovo inizio, soprattutto per lui e per la Ferrari.

Alla vigilia dell’esordio stagionale in Australia, sul circuito di Melbourne, il sette volte campione del mondo appare rigenerato nello spirito e determinato nelle parole. Dopo una stagione complicatissima, la seconda al volante della Rossa, il britannico ha scelto i social per raccontare senza filtri il proprio stato d’animo, lasciando emergere delusione, consapevolezza e fame di riscatto.

“Per un momento avevo dimenticato chi fossi“, ha scritto l’inglese, ripensando a un 2025 “troppo brutto per essere vero“, chiuso senza podi e lontano dalle aspettative che avevano accompagnato il suo approdo a Maranello. Un’annata che ha segnato profondamente Lewis, ma che allo stesso tempo sembra aver acceso una nuova scintilla.

Ai suoi oltre 42 milioni di follower, il pilota ha voluto garantire che quella mentalità negativa non tornerà più: “So cosa va fatto. Sarà una stagione infernale“. Un vero grido di battaglia, accompagnato dalla smentita netta di qualsiasi ipotesi di ritiro: “Sono rigenerato e riposato. Non vado da nessuna parte, restate con me“.

Le sensazioni positive non arrivano solo dalle parole. Nei test pre-mondiali in Bahrain, la nuova SF-26 ha mostrato progressi evidenti in termini di velocità, affidabilità e gestione delle gomme, oltre a soluzioni tecniche innovative come l’ala posteriore in grado di ruotare di 270°. Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo assoluto, mentre Hamilton ha raccolto riscontri incoraggianti, alternandosi al volante con il compagno di squadra.

Ed è proprio il lavoro di squadra uno dei temi centrali nel racconto di Hamilton. L’asso nativo di Stevenage non ha nascosto l’orgoglio e la riconoscenza verso chi lavora dietro le quinte a Maranello: “È stimolante osservare una squadra che si fa tutte le fermate per costruire un’auto. Per me è la parte più affascinante di questo lavoro. Tutto viene costruito da zero, progettato e riprogettato più e più volte. E poi ci sono solo pochi di noi che possono mettere alla prova quella macchina. Questa sensazione non stanca mai“.

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Hamilton ha voluto anche ribadire il legame emotivo con il suo mestiere e con i tifosi: “Amo tantissimo questo lavoro, amo lavorare con la mia squadra e guidare per i tifosi. Sono incredibilmente fortunato per poter fare ciò che faccio e sono emozionato per la stagione in arrivo“. Poi la conclusione, che racchiude il senso della sua rinascita: “Mi sono resettato e ricaricato. Non andrò da nessuna parte, quindi restate con me. Per un momento, avevo dimenticato chi fossi, ma grazie a voi e al vostro sostegno non mi vedrete più con quel mindset. So cosa bisogna fare. Sarà una grande stagione. Ho dato tutto per essere qui, oggi. Andiamo, squadra!“.

Il campionato scatterà in Australia dal 6 all’8 marzo. A Melbourne, Hamilton si presenterà come un pilota ritrovato, deciso a lasciarsi alle spalle le ombre del passato recente e a scrivere, insieme alla Ferrari, una storia diversa.