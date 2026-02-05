Leonardo Fabbri inizia la stagione: esordio nell’emisfero australe, poi calendario fittissimo verso i Mondiali

Leonardo Fabbri aprirà la stagione nella giornata di sabato 7 febbraio sulla pedana di Parow (Sudafrica), il primo test della WPA League. Il toscano sarà chiamato a gettare il peso nella località nei pressi di Città del Capo, dove collauderà la caratura del lavoro svolto nel doppio periodo di allenamento al caldo: il bronzo mondiale in carica all’aperto si è allenato in terra sudafricana tra novembre e dicembre, ritornandovi dopo le festività natalizie.

L’azzurro non avrà avversari di rilievo in questa prima uscita, dove cercherà anche un riscontro tecnico di rilievo dopo che nel World Indoor Tour si è già vista la prima spallata sopra i ventidue metri del 2026. Il 28enne sarà impegnato quattro giorni più tardi (mercoledì 11 febbraio) sempre in Sudafrica, in occasione del meeting Fast Track di Stellenbosch. Lo stage dall’altra parte del mondo terminerà il 14 febbraio, poi il rientro in Europa e nuovi appuntamenti all’orizzonte.

Il calendario degli eventi di Leonardo Fabbri è già stato delineato: due prove del World Indoor Tour (livello gold, a Lievin il 19 febbraio e a Torun il 22 febbraio), la trasferta di Nehvizdy (Cechia, il 25 febbraio) e poi i Campionati Italiani Indoor (il 27 febbraio ad Ancona). Il mirino è chiaramente puntato sui Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo: l’obiettivo è quello di salire sul podio iridato per la quarta volta di fila dopo un argento e un bronzo all’aperto e un bronzo in sala.