Lando Norris ammette: “Siamo un po’ indietro rispetto ai più veloci in pista”

Lando Norris ha analizzato con franchezza i primi riscontri della McLaren MCL40 nei test invernali in Bahrain, evidenziando come la vettura campione del mondo in carica non stia conservando uno dei punti di forza più incisivi della stagione 2025.

Il pilota britannico ha sottolineato che, rispetto alla MCL39, la nuova monoposto al momento non dimostra lo stesso livello di efficienza nella gestione degli pneumatici, elemento che lo scorso anno aveva fatto la differenza nelle fasi decisive delle gare. “Al momento siamo un po’ indietro, quindi per eguagliare il passo gara di alcuni degli altri dobbiamo spingere un po’ di più, e questo comporta una maggiore degradazione“, ha ammesso Norris in conferenza stampa.

L’anno scorso, ha ricordato il pilota, la McLaren poteva spesso permettersi di gestire meglio le gomme: “Nel 2025 avevamo anche un vantaggio di passo, quindi entrando in gara potevamo quasi guidare più lentamente, le cose funzionavano meglio e poi potevamo spingere più forte“.

Nonostante questa attuale mancanza, Lando ha voluto mantenere un tono positivo sulle prospettive di questo campionato, sottolineando che alcuni elementi di forza della MCL39 potrebbero rimanere centrali anche nel 2026. “So che ci sono aspetti dei nostri punti di forza dell’anno scorso che continueranno ad esserlo anche in questa stagione… è ancora molto, molto presto, ma al momento stiamo migliorando in molte aree“, ha spiegato il campione in carica.

Il britannico ha però lanciato un monito chiaro: per restare competitivi nella lotta al titolo sarà necessario ancora lavorare duramente su diversi fronti tecnici della vettura, in vista dell’apertura del Mondiale a Melbourne, prevista nel week end del 6-8 marzo.