Alessandro Ragaini, giovane talento del nuoto azzurro classe 2006, sta confermando la sua crescita esponenziale iniziata con la qualificazione olimpica per Parigi 2024. Il nuotatore marchigiano, reduce da un campionato invernale ottimo in cui ha dominato i 400 stile libero abbattendo per la prima volta il muro dei 3:40, continua a macinare risultati anche nei 200 stile e nei 200 farfalla. Tra il recente trasferimento a Verona, il legame con i suoi storici allenatori e il programma dei meeting internazionali, Alessandro si racconta, analizzando il periodo post-olimpico e svelando le sue ambizioni per questa stagione. Conducono: Alessia Polieri e Sofia Altavilla 📌 Nel video potrai scoprire: * Il trasferimento a Verona con Carlos D'Ambrosio * Il rapporto speciale con gli allenatori Andrea Cavalletti e Luca De Monte * Come ha gestito il "post-Olympic blue" e l'anno successivo ai Giochi di Parigi * L'oro agli Assoluti Invernali e il miglioramento nei 400 stile libero * Il ruolo dei suoi 200 farfalla * Gli obiettivi e il focus sulle prossime gare dell'anno